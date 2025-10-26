Iván Torres y Salomé inician la nueva temporada de ‘ConCierto Paliqueo’

El programa ConCierto Paliqueo arranca este domingo su nueva temporada poniendo el foco en uno de los grupos canarios que ha llegado a lo más alto: Efecto Pasillo. Su vocalista, Iván Torres, estará en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife para cantar y contar detalles de su experiencia en estos años, desde que decidiera formar la banda junto a varios amigos de Gran Canaria, hace dos decenios, hasta la actualidad. En la misma sesión, que comienza a las 19.00 horas, estará la cantautora Salomé, una de las voces emergentes de la música del Archipiélago.
El público volverá a ser parte activa en todo lo que suceda sobre el escenario. De ello se encargará también Rubén Rodríguez, el showman del programa, cantante y comunicador, que destaca en la escena canaria por su peculiar y siempre divertida forma de acercar la música de las Islas al público. Como en cada sesión, la noche contará con la energía de la 101 Brass Band, aportando su toque especial a la velada.
Las entradas están disponibles a ocho euros y pueden adquirirse tanto online (lagranja.janto.es) como en taquilla. Existen diversos descuentos.