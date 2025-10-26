el tiempo

La Aemet actualiza su previsión del tiempo para este domingo en Canarias

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá intervalos nubosos, con abundante nubosidad media y alta, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También habrá nubosidad baja en el oeste y sur, e intervalos de evolución por la tarde.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios en costas, e irán en ligero ascenso en medianías y zonas altas.

El viento soplará flojo variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, será moderado del oeste con intervalos de fuerte por la tarde.

La previsión meteorológica para mañana en Gran Canaria indica que habrá cielos poco nubosos en general, con presencia de abundantes nubes altas e intervalos de evolución al sur por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios en costas, e irán en ligero ascenso en medianías y zonas altas, donde podría ser localmente moderado.

El viento soplará flojo variable, predominando las brisas en costas.

