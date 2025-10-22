La canción protesta protagoniza un concierto en el Paraninfo de la ULL

La Universidad de La Laguna (ULL) ha creado el programa Para la libertad: España después de 1975 como conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco y el inicio de la transición democrática. Hoy miércoles y mañana jueves, en el Aula Polivalente del Edificio Central, se celebran las jornadas Letras y canciones para la libertad (16.00 horas), dirigidas por el profesor Alberto García Aguilar, que analizan, desde el punto de vista literario y musicológico, las aportaciones de la canción de autor en esa época.
Además, el Paraninfo de la universidad lagunera será esta noche (20.30 horas) escenario de un concierto que repasará grandes éxitos de la canción protesta, con el periodista Máximo Pradera como maestro de ceremonias.
Con el título de Si me borrara el viento lo que yo canto. Historia de la canción protesta en España, contará con las interpretaciones de la soprano Laura Sabatel y el pianista Antonio López Serrano.
Las personas matriculadas en el seminario tiene el acceso incluido al concierto, pero la velada también está abierta al público en general, que podrá adquirir su localidad en la plataforma Ecoentradas al precio de 10 euros, de 8 para estudiantes.