‘La isla de las mentiras’ inaugurará la IX edición de INSULARIA

INSULARIA – Islas del Mundo en Red dará la bienvenida a su novena edición con la película Opening Film La isla de las mentiras (2020), en un encuentro que se desarrollará el próximo jueves 2 de octubre en el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en Frontera (El Hierro). La sesión contará con la presencia de la directora del filme, la cineasta gallega Paula Cons, quien compartirá con el público los detalles de su obra.
Inspirada en hechos reales, La isla de las mentiras recrea el naufragio del buque Santa Isabel frente a la isla de Sálvora (Galicia) en 1921 y la heroica labor de tres mujeres isleñas que arriesgaron sus vidas para salvar a 48 personas. La película rescata este episodio de la historia gallega, poniendo en valor el papel de estas mujeres.
La cinta se estrenó en el Festival de Shanghái y ha participado en certámenes como San Sebastián y Almería, obteniendo múltiples galardones, entre los que destacan cinco premios Mestre Mateo y el Blogos de Oro a Mejor Película.
La película cuenta con un sólido reparto encabezado por Nerea Barros (ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por La isla mínima), Victoria Teijeiro, Ana Oca y el actor argentino Darío Grandinetti (referente del cine hispano con títulos como Hable con ella o Julieta).
La directora, Paula Cons, ha consolidado una trayectoria diversa y comprometida: es autora de títulos como Mi ilustrísimo amigo (filme sobre la relación entre Galdós y Pardo Bazán) y documentales como ¿Dónde está Marta? (Netflix) o La batalla desconocida (SEMINCI). Reconocida con el premio Mulleres no Foco, es además una activa defensora del feminismo y tutora en escuelas y laboratorios de cine en toda España.
Con esta inauguración, INSULARIA refuerza su vocación de ser un espacio de encuentro donde las islas del mundo dialogan a través del cine, destacando las voces femeninas y la memoria histórica como ejes fundamentales de su programación.