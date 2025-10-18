La Laguna Tenerife quiere hacer el pleno en su inicio liguero

La Laguna Tenerife pasa la página de su efervescente semana continental y afronta un nuevo reto liguero, esta vez ante el líder de la clasificación de la Liga Endea, el UCAM Murcia. Si el partido ante el BAXI Manresa fue denominado por Txus Vidorreta como el “derbi de la media tabla” el pleito frente a los murcianos es el enfrentamiento entre dos equipos que se han atrevido a retar a los grandes de la competición sin ningún tipo de complejos.
Si el Murcia es el líder de la competición el cuadro canarista es el segundo clasificado por lo que el encuentro es de altos vuelos y mantiene muchas cuentas pendientes, la más reciente, la del triunfo aurinegro en Murcia la pasada campaña con un triple de David Kramer en el último segundo (77-78) en un desenlace muy protestado por los pimentoneros que interpusieron recurso para pedir la repetición de los segundos finales.
El partido devolverá el aliento de la afición local a las gradas del Santiago Martín después del compromiso de la BCL ante los isrealíes del Bnei Herzliya a puerta cerrada. Con los laguneros en buena racha de juego y resultados a Vidorreta y sus muchachos les va saliendo todo rodado, pero el examen es complicado.
“No es que el Murcia nos lo ponga difícil a nosotros, se lo pone difícil siempre a todo el mundo”, explicaba ayer en rueda de prensa el entrenador vasco, que señalaba que el cuadro murciano “es un gran equipo, muy bien entrenado y que siempre tiene muchos recursos”, de esta forma, Vidorreta entendía que había que afrontar el compromiso “con mucha ilusión, con la idea de prepararnos bien, de seguir sumando y tratar de hacer frente a las principales virtudes que tiene un equipo largo y que siempre se ha acostumbrado a competir a muy alto nivel desde la llegada de Sito Alonso al banquillo”.
Para el entrenador del conjunto aurinegro será un partido igualado “y con una media de puntos por debajo” de lo que está siendo habitual en los dos conjuntos en este inicio de temporada, algo que Vidorreta explicó señalando que “Manresa y Girona juegan con mucha velocidad y tanto a Murcia como a nosotros, jugar contra equipos que juegan con mucha velocidad, aunque nosotros jugamos un ritmo más pausado que se nos da bien. Luego los dos hemos jugado contra Andorra al que le está pesando el que todo su juego interior sea nuevo y eso hace que seamos los dos equipos que más anotamos de la Liga y que estemos en 100 puntos de media”.
CON TODO
Wesley Van Beck, muy mejorado de sus problemas en la espalda, volverá a estar a disposición de su entrenador al igual que un Rokas Giedraitis que ha pasado por un proceso febril en estos días pero que ha podido trabajar con sus compañeros. Además, Vidorreta seguirá teniendo a sus dos estandartes ofensivos de este comienzo de curso, Giorgi Shermadini y Jaime Fernández, que atraviesan un espectacular estado de forma y de juego.
El escolta madrileño es “el mejor fichaje de La Laguna Tenerife” para esta temporada según señaló Sito Alonso en su rueda de prensa previa al choque de hoy. “Conoce el sistema y la Liga y tiene una gran determinación. Está desbocado a un nivel tremendo”, dijo Alonso, que señaló que el partido será complicado porque “Tenerife es uno de los rivales más incómodos, con una gran experiencia y un nivel técnico y táctico altísimo. Llevan muchos años con un rendimiento muy regular”.