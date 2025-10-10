La XXXIII Noche de Cuentos llena de relatos La Laguna

La Noche de Cuentos alcanza este sábado su trigesimotercera edición convertida en una de las actividades culturales decanas y más populares de La Laguna. La Concejalía de Cultura y la organización de la veterana compañía teatral Troysteatro, junto a la activa colaboración del Museo Santa Clara de Asís y la Feria del Libro, presentan una plantilla de 12 narradores y narradoras de origen peninsular, regional y local, con un formato de sesión maratoniana para público adulto en el antiguo Convento de Santo Domingo, a las 21.00, 22.30 y 00.00 horas, dejando las sesiones para el público infantil y familiar en la plaza del Cristo, a las 10.30, 16.00 y 18.00 horas.
Esta es una edición muy completa, destacan sus impulsores, que contará con la participación de Alejandra Venturini (Madrid), Antonio Conejo (Tenerife), Aurora Maroto (Madrid), Carlos Alba (Asturias), Lily Amiel (Tenerife), Ferrán Martín (Barcelona), Isabel Bolívar (Tenerife), Mariana González (Tenerife), Marianexy Yanes (Tenerife), Óliver Escobar (Tenerife), Pedro Martín (Tenerife) y Samantha Moreno (Tenerife).
Coordinada junto a los actos de la Feria del Libro de La Laguna, se desarrollan también las actividades paralelas Paseo con Cuentos (11.30 horas) y las charlas con firma de ejemplares de los narradores Alejandra Venturini (Madrid), Carlos Alba (Asturias) y Pedro Martín (Tenerife), bajo la moderación de Javier Bolea. Como aperitivo, este viernes se llevaron a cabo los Claustros Encuentados.