Le Corbusier y las partituras en la historia centran ‘Architecta Musica’

Le Corbusier, la música y la historia son los ejes de las dos conferencias que conforman esta semana las terceras jornadas Architecta Musica, armonía, música y arquitectura, que organiza la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) y coordina el académico Conrado Álvarez Fariña. El objetivo es revisar la importancia que tiene la arquitectura para la música y cómo la música influye a la arquitectura.
El foro, que cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, tendrá lugar hoy lunes y el miércoles en la sede de la institución académica en Santa Cruz de Tenerife (plaza de Ireneo González, 1), desde las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.
La charla de esta tarde la impartirá el doctor en Historia del Arte, y catedrático de Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, Juan Calatrava Escobar, quien departirá sobre Le Corbusier y la música.
Calatrava Escobar es una de las autoridades más relevantes del ámbito universitario y de investigación en el área de conocimiento de la historia y la teoría de la arquitectura, tanto a escala nacional como internacional. Sus abundantes trabajos y sus reputadas publicaciones, así como otras muchas actividades científicas y docentes, son muestras evidentes de su brillante trayectoria intelectual.
LA BANDA SONORA
La conferencia del próximo miércoles correrá a cargo del divulgador musical Luis Ángel de Benito, quien hablará acerca de La banda sonora de la arquitectura y la banda sonora de la historia.
De Benito es autor y director de Música y significado, El diván y la cábala, La tertulia y otros programas de divulgación musical en Radio Nacional de España. Actualmente es profesor del Centro Superior Katarina Gurska, la Universidad Internacional de La Rioja y director de los cursos de Análisis Musical en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.