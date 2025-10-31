Los Premios Anillos de Oro de series se estrenan en Tenerife el próximo año

Tras su puesta de largo en septiembre, durante el III South International Series Festival en Cádiz, el Círculo de Profesionales de las Series Españolas (CPSE) acaba de anunciar que Tenerife acogerá el próximo año la primera edición de los Premios Anillos de Oro, que serán producidos por Womack, grupo que promueve diferentes iniciativas y festivales de referencia en la industria audiovisual.
HABLA HISPANA
Los galardones nacen para reconocer la excelencia de las producciones y de los profesionales de las series, apostando por el mundo seriéfilo español y de habla hispana. La organización, tras recibir la propuesta de cuatro ciudades, ha alcanzado un acuerdo con el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, instituciones de las que nace una apuesta por mantener los Premios Anillos de Oro en la capital tinerfeña durante, al menos, los próximos con años.
La fecha exacta se dará a conocer en pocas semanas, si bien la organización sí ha avanzado que el lugar elegido para la gala de entrega será el Recinto Ferial de Tenerife.