Rechazan las maniobras militares de seis países en los cielos de Canarias

Sí Se Puede ha rechazado este lunes las maniobras militares conjuntas de cinco países de la OTAN e India, denominadas ‘Ocean Sky‘, en las que distintos tipos de aviones de combate simulan enfrentamientos de guerra.
En un comunicado, la formación política ha afirmado que esas maniobras “comprometen, contradicen y desafían la vocación pacífica del pueblo canario, expresada por múltiples vías, entre ellas, el referéndum sobre la OTAN de 1986”.
“Estas maniobras vuelven a incidir en la creciente militarización de Canarias, que es una constante que permea toda la sociedad, como demuestra la convivencia del uso militar y civil de las pistas aéreas de Gando durante estos ejercicios, a pesar de que el aeropuerto grancanario es el tercero con más tráfico del país, solo precedido de Madrid y Barcelona”, apunta Sí Se Puede.