Rechazan las maniobras militares de seis países en los cielos de Canarias

Distintos tipos de aviones de combate simulan enfrentamientos de guerra
Avión de combate Eurofighter. Archivo EP
Sí Se Puede ha rechazado este lunes las maniobras militares conjuntas de cinco países de la OTAN e India, denominadas ‘Ocean Sky‘, en las que distintos tipos de aviones de combate simulan enfrentamientos de guerra.

En un comunicado, la formación política ha afirmado que esas maniobras “comprometen, contradicen y desafían la vocación pacífica del pueblo canario, expresada por múltiples vías, entre ellas, el referéndum sobre la OTAN de 1986”.

“Estas maniobras vuelven a incidir en la creciente militarización de Canarias, que es una constante que permea toda la sociedad, como demuestra la convivencia del uso militar y civil de las pistas aéreas de Gando durante estos ejercicios, a pesar de que el aeropuerto grancanario es el tercero con más tráfico del país, solo precedido de Madrid y Barcelona”, apunta Sí Se Puede.

