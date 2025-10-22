Manuel Domínguez anticipa un frenazo en el crecimiento de Canarias

El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, destacó ayer que la economía regional se ha diversificado. Alertó, no obstante, de un frenazo del PIB en los próximos años, después de un crecimiento del 4,4% en 2024.
En unas declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación de los macrodatos de la comunidad autónoma ante los principales agentes económicos y sociales, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos recalcó que el avance del producto interior bruto canario está por encima de la media nacional, y con niveles récord en afiliación a la Seguridad Social, con menos desempleados y más autónomos.
“La economía canaria ha cumplido su principal propósito, que no es otro que diversificarse”, transmitió Domínguez. Eso sí, avisó de que el crecimiento será más lento en los próximos ejercicios. “No es que vaya a haber una recesión”, precisó, pero el PIB “no crecerá al ritmo que lo ha hecho”, lo que “obligará a tomar decisiones para mantener los índices actuales y apoyar al turismo”, que genera “el 40% del empleo y buena parte de los ingresos tributarios que financian los servicios públicos esenciales”.
El vicepresidente autonómico insistió en que la estrategia del Ejecutivo pasa por fortalecer subsectores con alto valor añadido, como el audiovisual, la música, los videojuegos, las energías renovables y el aeroespacial, “para que empiecen a generar empleo estable y con mejores salarios”.
En relación a los datos del informe Arope, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, Domínguez apuntó que Canarias “ha logrado reducir en torno a 50.000 personas” en esta situación entre 2023 y 2024: “Éramos la última comunidad en ese indicador y ya no lo somos. Hemos dejado de estar a la cola. No es motivo de triunfalismo. Ojalá fuésemos la primera, la mejor de todas, pero partimos de una herencia difícil”.
Para mejorar la “desigual distribución de la riqueza”, defendió una subida de los salarios, mejorar las condiciones laborales y facilitar la conciliación familiar. “Estas medidas deben vincularse a un incremento de la productividad” apostilló. De lo contrario, auguró, “habrá más cierres de empresas y menos capacidad de consumo”. Lo que se busca es, explicó, que haya más euros en los bolsillos con una mayor capacidad de compra”.
A su entender, el gran reto de Canarias pasa por “no depender tanto de los servicios” y potenciar actividades con valor añadido. “El turismo es fundamental y hay que cuidarlo, pero necesitamos más sectores que generen empleo de calidad”, esgrimió.
“Es absolutamente necesario apoyar nuestro Régimen Económico y Fiscal”
Manuel Domínguez arguye que, para seguir en la senda del crecimiento y mantener una economía más dinámica y robusta, resulta “absolutamente necesario” apoyar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. “Nuestro futuro depende de que seamos capaces de diversificar la economía”, expuso ayer el vicepresidente. Puso como ejemplo que, entre 2023 y 2024, la inversión económica dejada por la industria creativa aumentó un 40%.
El turismo fue en el último año el ámbito más relevante y dinámico, al aportar 6 de cada 10 euros de la actividad económica. Las ventas del comercio al por menor superan la media nacional: sube un 3,7% con respecto a 2024.
En cuanto al empleo, Domínguez ilustró que ésta es la región donde más ha bajado el paro en el último mes y la segunda en un año.
La bonificación de la tarifa plana (cuota cero) se ha traducido en 6.000 autónomos más (8 al día en dos años).