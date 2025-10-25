Manuel Turizo protagoniza en Arona la segunda edición del Osadía Music Fest

El Ayuntamiento de Arona presentó ayer la segunda edición de Osadía Music Fest, el encuentro con la música urbana que albergará el próximo viernes, 31 de octubre, el anexo del Estadio Antonio Domínguez Alfonso. La cita musical estará protagonizada por el colombiano Manuel Turizo, que llega a la Isla con su 201 World Tour.
El acto contó con la participación de la alcaldesa del municipio sureño, Fátima Lemes; el concejal de Turismo y Cultura, Naím Yánez Alonso; David Pérez, dj y productor musical canario que formará parte del cartel del concierto como telonero, y Benjamín Molowny, director ejecutivo y promotor de Osadía Music Fest.
Además de las actuaciones musicales, que se desarrollarán entre las 18.00 y las 23.00 horas, el festival contará con una zona gastronómica. Los menores también podrán asistir al festival, convirtiéndose en una oportunidad para compartir la música de uno de los artistas latinos más destacados de la actualidad.
Las entradas están disponibles, desde 49 euros, en la web oficial del festival (osadiamusicfest.com) y en canales autorizados, como Tomaticket.