Marto Pariente, nuevo referente de la novela criminal, recibe el Premio Ciudad de Santa Cruz 2025

El escritor Marto Pariente ha recibido el Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal 2025, un reconocimiento que refuerza el compromiso de Santa Cruz de Tenerife con la literatura y la cultura vinculada al género negro. La entrega tuvo lugar el pasado 2 de octubre en el Círculo de Bellas Artes, dentro de la programación del festival Tenerife Noir, que celebra su décima edición consolidado como una de las citas de referencia del género en España.
La jornada contó con la participación de más de medio centenar de asistentes, entre los que se encontraban integrantes del Club de Lectura de Tenerife Noir y lectores en general, quienes mantuvieron un animado diálogo con el autor. Antes del acto oficial, Pariente protagonizó un encuentro cercano con una veintena de estudiantes del Club de Lectura de la Cátedra Cultural Antonio Lozano, subrayando así la apuesta del festival por el fomento de la lectura entre jóvenes.
El galardón fue entregado por Santiago Díaz, concejal del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en presencia de Cristóbal de La Rosa, director general de Innovación Cultural del Gobierno de Canarias. La velada culminó con un cóctel de celebración en el que se brindó con vinos de la D.O. Tacoronte-Acentejo, fiel colaborador del festival.
La edición de este año ha sido posible gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura, el Cabildo Insular de Tenerife, DS Store Tenerife, la Asociación Cultural Debrigode y la librería Comics & Mazmorras, cuya implicación ha contribuido a reforzar el carácter plural y participativo del encuentro.
Con la entrega de este premio, Tenerife Noir reafirma su compromiso con la promoción del género criminal y avanza hacia la preparación de su XI edición, que llegará cargada de novedades y nuevas propuestas culturales para todos los públicos.