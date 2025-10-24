Más de 300 jóvenes extutelados acceden a un puesto de trabajo en empresas canarias

Más de 300 jóvenes que estuvieron bajo tutela del Gobierno de Canarias han accedido a un contrato laboral en empresas del archipiélago gracias al programa “Urdimbre. Retos hacia el empleo” auspiciado por la Consejería de Bienestar Social de la comunidad autónoma.
Estos jóvenes han sido empleados en distintos sectores, como el industrial, portuario, turismo, servicio público y otros, ha indicado el viceconsejero Bienestar Social, Francis Candil.
Son jóvenes mayores de edad, extutelados, la mayoría varones y muchos son inmigrantes que llegaron a las islas de manera irregular por vía marítima, según ha explicado durante una rueda de prensa.
Actualmente, cuatro empresas han firmado ya un acuerdo con el Gobierno de Canarias para incorporar a jóvenes extutelados y otras diez prevén hacerlo en breve.
Así, por ejemplo, el grupo Barceló ha contratado a 61 jóvenes que trabajan en sus hoteles en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, donde realizan labores en las áreas de cocina, sala, camareros de piso, mantenimiento y servicios de limpieza.
El grupo hotelero se les proporciona además alojamiento durante un tiempo para facilitar su transición a la vida adulta.
Este es el caso de Maroname Belkacem, procedente de Marruecos, y Mohamadu Fati, de Guinea Bissau, que trabajan en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria desde hace varios meses.
El primero de ellos es ayudante de cocina, y el segundo, trabaja en la limpieza y mantenimiento.
Ambos han expresado su gratitud por la posibilidad que se les ha ofrecido de tener un empleo e integrarse en la sociedad.
La directora regional del Grupo Barceló en Canarias, Pilar Parejo, ha indicado que este acuerdo responde a una necesidad social y fortalece el tejido económico y turístico de las islas.
Los jóvenes extutelados reciben formación especializada adaptada al sector turístico y acompañamiento personalizado para facilitar su integración.