Así disfruta Maxi Iglesias del Teide mientras rueda su nueva película en Tenerife: “Momento de paz”

El actor Maxi Iglesias ha compartido este viernes en sus redes sociales varias imágenes en Tenerife, desde el Parque Nacional del Teide, donde se encuentra rodando la película Nuda Propiedad.
El intérprete madrileño anunció que el rodaje en la Isla estaba llegando a su fin y mostró algunos momentos de su visita al entorno natural más emblemático del Archipiélago.
“Terminando el rodaje de Nuda Propiedad en Tenerife, el director de la película y yo aprovechamos para conocer un poco mejor la isla… Ahora él está en montaje y yo revisando ‘mi’ material”, escribió Iglesias en Instagram.
El actor subrayó, además, la buena sintonía con el director, con quien comparte aficiones como las motos y la naturaleza. “Con este post no quiero meterle presión para que monte mis mejores planos”, bromeó.
Maxi Iglesias también compartió una de las instantáneas en una historia en Instagram con el texto: “Momento de paz”.
La película está dirigida por Alberto Utrera y protagonizada por Maxi Iglesias junto a Susana Abaitua, quienes han rodado en Madrid y ahora completan la producción en la Isla.