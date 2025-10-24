Miguel Rellán escenifica en la Isla ‘El maestro Juan Martínez que estaba allí’

La Fundación CajaCanarias continúa esta semana con la agenda de su Otoño Cultural 2025 y programa dos funciones de la obra de teatro El maestro Juan Martínez que estaba allí, protagonizada por Miguel Rellán. Las sesiones tendrán lugar hoy viernes y mañana sábado, ambas a partir de las 20.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas, con precios a partir de 10 euros, se encuentran a la venta en el sitio web www.cajacanarias.com.
TRADICIÓN PICARESCA
El maestro Juan Martínez que estaba allí adapta la singular novela de título homónimo del periodista y escritor Manuel Chaves Nogales, un título que continúa la gran tradición de la picaresca española. Los ecos del Lazarillo, los de las novelas ejemplares de Cervantes y de Quevedo siguen alimentando una maravillada mirada a la historia y a la capacidad de supervivencia de los protagonistas indirectos, que sufren los dictámenes de los poderosos.
La obra es, además, una partitura escénica al servicio de un actor prodigioso, Miguel Rellán, en la que muestra una cara de su oficio no vista anteriormente.
El maestro Juan Martínez que estaba allí cuenta las peripecias de un bailarín y artista de variedades y de su compañera Sole, que emprenden un singular viaje vital y laboral pocos días antes de que estalle la Gran Guerra de 1914.
MECANISMOS DE LA HISTORIA
Ciudades como Estambul, Bucarest, San Petersburgo, Moscú y Kiev son el telón de fondo donde se desarrollan los episodios bélicos más sobrecogedores de la Primera Guerra Mundial. Los cabarets, casinos y pensiones de esas ciudades serán los lugares donde intentarán sobrevivir los protagonistas.
El maestro Juan Martínez que estaba allí, de 70 minutos de duración, es una inconmensurable lección de coraje, de instinto de superación, de aceptación de los grandes y caóticos mecanismos de la historia, y de cómo estos aplastan las pequeñas vidas de la gente corriente.
A través del relato las peripecias de un bailarín flamenco, esta propuesta escénica, antes novela, cuenta, en suma, una de las historias más trascendentales y dramáticas del pasado siglo y, de alguna forma, también de la tragedia española.