Rescatan a un motorista herido tras caer por un barranco en Tenerife

Un motorista de 29 años resultó herido este domingo tras salirse de la vía con su motocicleta y caer en una zona de vegetación en el municipio tinerfeño de Güímar, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo sobre las 10:11 horas en la TF-28, a la altura del barranco de Badajoz, cuando el conductor perdió el control del vehículo y salió despedido varios metros, quedando atrapado en una zona de difícil acceso.
Rescate en una zona de vegetación en el barranco
Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Tenerife, que localizaron y rescataron al motorista, trasladándolo hasta una zona segura donde esperaba el equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El herido presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
En el operativo intervinieron también efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Güímar, quienes colaboraron con los equipos de rescate y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.
El CECOES activó los recursos de emergencia tras recibir la llamada de alerta, coordinando la intervención entre los servicios sanitarios, de rescate y seguridad.