Muere un joven tras precipitarse desde un balcón en un hotel en Tenerife: se había producido un incendio en la habitación

Un joven de 23 años falleció en la noche de este miércoles tras precipitarse desde un balcón de un hotel en Tenerife, según ha informado esta mañana el 112. De momento, se desconocen las causas del suceso, si bien la Policía Nacional instruye las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
Todo ocurrió a las 21.01 horas, cuando el centro coordinador de emergencias recibió una alerta en la que se informaba de un incendio declarado en un hotel localizado en Avenida Venezuela, que se encuentra en el término municipal de Puerto de la Cruz.
Ante tal situación, el 112 activó los recursos necesarios: el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local y Policía Nacional.
A su llegada, los efectivos policiales procedieron con la evacuación preventiva del hotel. Por su parte, el personal del SUC desplazado confirmó el fallecimiento del joven debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Los bomberos extinguieron el incendio, que afectó a una habitación y ventilaron el espacio afectado por el fuego y el humo.