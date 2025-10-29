Muerte a bordo de un crucero que se dirigía a Tenerife

Un miembro de la tripulación del buque MS Arvia, de la naviera P&O Cruises, ha fallecido tras sufrir un accidente a bordo cuando el crucero navegaba rumbo al Caribe, según ha informado el digital británico The Sun.
El Arvia había zarpado del puerto de Southampton (Reino Unido) el viernes 24 de octubre, en una travesía de 14 noches con destino a Barbados.
El accidente laboral ocurrió el pasado domingo 26 de octubre, mientras la embarcación se dirigía a su siguiente escala prevista en Santa Cruz de Tenerife.
El buque tuvo entonces que desviar su ruta hacia A Coruña, donde quedó atracado en el muelle de trasatlánticos del puerto sobre las 16:00 horas para proceder a evacuar al tripulante fallecido.
Fuentes del puerto coruñés informaron de que la escala se aprovechó además para que los pasajeros pudieran bajar a tierra.
El accidente en el crucero, bajo investigación
En un comunicado, P&O Cruises declaró: “Podemos confirmar el fallecimiento de un miembro de la tripulación tras un accidente a bordo del Arvia ayer. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos tanto a bordo como en casa, y estamos ofreciendo todo el apoyo posible”.
Tras el incidente, las autoridades correspondientes están colaborando con la compañía de cruceros para esclarecer los hechos.
La identidad del tripulante no ha sido facilitada por la naviera y las circunstancias exactas del incidente están bajo investigación.
El Arvia tiene previsto continuar su ruta hacia el Caribe, con fecha de llegada programada para el 7 de noviembre.