ASG ve urgente desplegar la obligación de servicio público entre las Islas

El portavoz adjunto de la formación gomera, Jesús Ramos, reclama también un paquete de incentivos para impulsar el turismo interior
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, reclama “desplegar sin demora la Obligación de Servicio Público (OSP) entre las Islas Verdes y un paquete de incentivos a la demanda” para dinamizar el turismo interior y “equilibrar oportunidades entre todo el Archipiélago”. “Turismo y conectividad van unidos; sin conexiones suficientes y accesibles, el turismo interior no despega”, subrayó.

Ramos recordó que, pese a la bonificación del 75% en el transporte, persisten barreras reales para muchas familias canarias. “Tenemos que facilitar que los canarios puedan viajar entre islas a precios razonables y con más opciones horarias”, señaló, poniendo como ejemplo la ausencia de rutas directas clave y las limitaciones operativas en aeropuertos como La Gomera, condicionado por sistemas que dificultan ampliar conexiones.

El parlamentario aportó datos que evidencian la necesidad de actuar: “Solo un 0,2% de residentes de La Gomera viaja a Fuerteventura por turismo, y otro 0,2% lo hace en sentido inverso. La conectividad puede ser uno de los factores más influyentes”. Por ello, insistió en activar la OSP entre Islas Verdes y reforzar enlaces directos -o con enlaces eficientes vía islas capitalinas- que respondan a la demanda real de los residentes.

Entre las medidas propuestas, planteó reactivar y ampliar los bonos turísticos para residentes -que ya demostraron su eficacia en experiencias como la de La Palma y posteriores extensiones.-, acompañados de campañas de promoción segmentadas por islas para poner en valor recursos singulares y distribuir la demanda durante todo el año. “Los bonos turismo han funcionado; combinados con mejor conectividad, pueden ser el impulso que falta”, afirmó.

Ramos advirtió, además, sobre la estacionalidad: “La mayoría de los viajes de residentes se concentran en agosto”. A su juicio, “la diversificación de productos -naturaleza, alojamientos rurales y experiencias sostenibles- y un calendario de frecuencias ajustado a las escapadas de fin de semana y puentes” ayudarán a extender la actividad a otros meses, con beneficios para el comercio local y el empleo. Defendió un enfoque de cogobernanza para asegurar resultados tangibles: “Hace falta un plan concertado entre el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, con indicadores claros y seguimiento periódico, para que cada decisión en conectividad se traduzca en más oportunidades para las familias y para el tejido empresarial”.

