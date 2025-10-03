Octubre arranca en los cines con Dwayne Johnson irreconocible

El nuevo mes comienza cargado de novedades, como lo nuevo de Dwayne Johnson, The Smashing Machine, los thrillers de producción española La sospecha de Sofía, Parecido a un asesinato o Maleficio (La regla de Osha); Adorable, la sorpresa del cine noruego, aplaudida por la crítica en festivales internacionales; o las históricas Münter y el amor de Kandinsky y La Divina Sarah Bernhardt.
Así, llega a los cines The Smashing Machine, la conmovedora y espectacular nueva película de Benny Safdie, con un transformado Dwayne “La Roca” Johnson en uno de los papeles más intensos de su carrera. Basada en hechos reales, la cinta sigue la vida del legendario luchador Mark Kerr, figura clave en el origen de la UFC, el campeonato de lucha definitiva, acompañado por la actriz Emily Blunt como la mujer que le sostuvo en sus momentos más oscuros. Un viaje de gloria, sacrificio y superación marcado por la batalla contra la adicción y el peso de la fama.
Thrillers de producción española
Dirigida por Imanol Uribe, se estrena La sospecha de Sofía, una intensa película de espionaje ambientada en la Guerra Fría, entre España y Alemania. Basada en la exitosa novela de Paloma Sánchez- Garnica, ganadora del Premio Planeta, la historia sigue a Sofía y Daniel, cuya vida cambia radicalmente cuando éste acepta una invitación para conocer a su madre biológica en Berlín Oriental, sin saber que forma parte de un plan secreto de la KGB. Álex González, en un doble papel, y Aura Garrido protagonizan esta producción con grandes hitos históricos como fondo.
También de producción española, se estrena Parecido a un asesinato, dirigida por Antonio Hernández, a partir de la novela de Juan Bolea. Un thriller psicológico con Blanca Suárez y Eduardo Noriega, que explora los misterios de la conducta humana desde múltiples perspectivas, en una trama donde nada es lo que parece. En esta ficción, Eva intenta rehacer su vida junto a su nueva pareja y su hija, cuando su exmarido, un policía violento y posesivo, resurge para amenazar su nuevo paraíso.
Además, aterriza en cines Adorable, la revelación del cine noruego que arrasó en la pasada edición del Festival de Karlovy Vary, haciéndose con el premio especial del jurado y el premio a la mejor actriz para Helga Guren, entre otros reconocimientos. Un viaje profundo a las emociones humanas, aclamado por la crítica internacional. La ópera prima de Lilja Ingolfsdottir presenta la historia de María quien, tras su divorcio, busca encontrar la fuerza para aceptarse y crecer.
Cine de terror
Para los aficionados al cine de terror, se estrena Maleficio (La regla de Osha), dirigido por Ángel González y protagonizado por Mariela Garriga y Blas Polidori. Ubicada en la época actual, crea un nuevo imaginario dentro de un thriller criminal donde se mezcla la realidad de la delincuencia callejera con los tintes sobrenaturales de la santería.
Dirigida por el cineasta alemán Marcus O. Rosenmüller, Münter y el amor de Kandinsky es una poderosa historia sobre arte, deseo, traición y redención, centrada en la figura de Gabriele Múnter, artista clave del expresionismo alemán y cofundadora, junto a Wassily Kandisnky, del legendario movimiento Der Blaue Reiter (El Jinete Azul). Por su parte, el biopic La divina Sarah Bernhardt, del director francés Guillaume Nicloux, narra la historia de la icónica actriz, interpretada por Sandrine Kiberlain, adelantada a su tiempo, libre y decidida, cuyo genio artístico, sus amoríos y los acontecimientos que marcaron su vida fueron absolutamente extraordinarios.
Reestreno de Avatar: El Sentido del Agua
Por último, Avatar: El Sentido del Agua, la película de James Cameron ganadora del Óscar y fenómeno de taquilla mundial, que recaudó más de 2.300 millones de dólares en todo el mundo en 2022, se reestrena en 3D en cines durante una semana, como antesala al lanzamiento el 19 de diciembre de la tercera entrega de la franquicia: Avatar: Fuego y Ceniza.