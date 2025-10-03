Ópera de Tenerife se zambulle en el universo de Lorca con el reestreno europeo de ‘Yerma’

El Auditorio de Tenerife presentó este jueves el estreno europeo de Yerma, una ópera del brasileño Heitor Villa-Lobos (1887-1959) basada en la obra de Federico García Lorca (1898-1936), que tendrá lugar los días 14, 16, 17 y 18 de octubre. En el encuentro participaron el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno regional, Cristóbal de la Rosa; el director artístico del espacio escénico capitalino, José Luis Rivero; el director de escena, Paco Azorín, y la soprano Berna Perles, en representación del elenco de esta coproducción de Auditorio de Tenerife, Teatro de la Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Brasil).
Rivero recordó que el título que abre la temporada de abono de Ópera de Tenerife es el fruto de un trabajo que comenzó hace dos años y medio, cuando tomó la decisión de abordar Yerma junto a Luiz Fernando Malheiro, el director musical de esta producción, “para realizar una revisión crítica de la partitura, contar con la Academia Brasileña de la Música y buscar a teatros americanos y europeos que se sumaran al proyecto”.
LOS ARTÍFICES
La propuesta, además de llevar la firma del murciano Paco Azorín en la dirección de escena y la escenografía, se completa con un equipo artístico que está conformado por Carlos Martos de la Vega, en la dramaturgia y el movimiento escénico; Pedro Chamizo, en el diseño de vídeo; Ana Garay, que asume el diseño de vestuario, y Pedro Yagüe, que se encarga de la iluminación. Asimismo, cuenta con Blanca Torres para el asesoramiento histórico-psicológico.
En cuanto al elenco, habrá dos sopranos que encarnarán a Yerma: Berna Perles, en las funciones de los días 14, 16 y 18, y María Miró, el 17. El tenor Alejandro Roy interpretará a Juan, el marido de Yerma, y el barítono Javier Castañeda será Víctor, amigo de la infancia de la protagonista. La mezzosoprano Anna Gomà hará de María, la amiga de Yerma. Dolores, una especie de hechicera, cobrará vida con la mezzo María José Montiel.
Diferentes roles como viejas, muchachas, cuñadas y lavanderas, serán interpretados por las mezzosopranos Belén Elvira, Guadalupe Barrientos y Alexandra Urquiola, y las sopranos Zayra Ruiz, Marga Cloquell y Carmen Mateo. El tenor Alberto Ballesta interpretará al macho.
Aparte del elenco de voces, estará el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo, con la participación de figurantes, bajo la dirección de Miguel Ángel Arqued. También habrá actores, actrices y figuración infantil, que encarnan a los hijos que la protagonista no puede tener.
La Orquesta Sinfónica de Tenerife estará dirigida por Luiz Fernando Malheiro, quien se ha encargado de la revisión crítica de la partitura que se estrena en estas funciones, convirtiéndolas en un reestreno absoluto. Además, el maestro Pablo Urbina llevará la batuta el viernes 17.
La producción convertirá la Sala Sinfónica en una piscina mediante 20.000 litros de agua (aproximadamente lo que lleva una piscina doméstica de tamaño medio), que será la misma para las cuatro funciones, ya que será tratada para garantizar la seguridad y confort de los intérpretes.
El efecto del agua contrastará con la segunda parte de la ópera, donde reinará la sequedad, en consonancia con los sentimientos de Yerma. Este uso del agua se justifica con la lectura medioambiental de la obra, para concienciar y hacer un paralelismo entre lo que le pasa al personaje y al planeta: si se deja llevar por Juan, que para Azorín representa el capitalismo, solo habrá lugar para lo yermo.