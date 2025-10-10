Paco Cerdà gana el Nacional de Narrativa por ‘Presentes’

El escritor Francisco Cerdà Arroyo, conocido como Paco Cerdà, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa, correspondiente a 2025, por su obra Presentes (Alfaguara). El premio está dotado con 30.000 euros. El jurado ha elegido Presentes por “la maestría estilística con la que el autor, con un lirismo tan natural como impactante, describe la construcción de un mito, a través de la narración del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial”.
De igual modo, los miembros del jurado señalaron que la obra es “una particular crónica coral que permite entrelazar, gracias a sus hallazgos estructurales, las diferentes voces sin perder el ritmo, para abordar un episodio de nuestra historia solemne y grotesco a la vez”.
A su juicio, Cerdà “combina la investigación periodística con un estilo narrativo limpio y honesto. Su mirada se dirige a los invisibles de la historia y los convierte en protagonistas de una reflexión humana y profunda sobre el pasado, con la que demuestra que la literatura puede ser un acto de verdad y reparación sin renunciar a la belleza”.