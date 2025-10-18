Caos en un campo de Tenerife: un partido de fútbol base acaba en “batalla campal”

Un encuentro de fútbol base disputado en el campo de Tíncer, en Santa Cruz de Tenerife, terminó con una pelea multitudinaria entre jugadores, suplentes y algunos aficionados.
El incidente se produjo durante el partido de la categoría Juvenil Primera del grupo 2, que enfrentó este viernes, 17 de octubre, a la Unión Deportiva Campana y Sociedad Deportiva Valleseco B.
En las imágenes se aprecia cómo un jugador del Campana agrede a otro del Valleseco, lo que desencadena una riña generalizada entre los miembros de ambos equipos.
A la disputa se sumaron futbolistas que saltaron al campo desde los banquillos y varios espectadores que entraron al terreno de juego, mientras el cuerpo técnico y el árbitro intentaban separar a los implicados.
En los vídeos se observa también a jugadores sin camiseta en medio del altercado y se escuchan gritos y silbidos desde la grada pidiendo que se detuviera la pelea.
Pese a los incidentes, el partido se reanudó y finalizó con un marcador de 1-2, según figura en los resultados oficiales de la jornada.
Episodios violentos en el fútbol base tinerfeño, cada vez más frecuentes
Los episodios de violencia en competiciones de fútbol base en la Isla se han repetido en los últimos meses.
El pasado 31 de mayo, un enfrentamiento entre la UD Icodense y la UD Coromoto, correspondiente a los playoff de ascenso a categoría juvenil provincial, derivó en una pelea generalizada en el campo municipal de El Molino (Icod de los Vinos), en la que participaron tanto jugadores como familiares y aficionados.
Semanas después, el 6 de junio, un partido de ascenso a Primera Regional entre el UD Añaza B y el CD Machuka, disputado en el campo María José Pérez de la capital tinerfeña, tuvo que suspenderse en el minuto 12 tras una invasión del terreno de juego y el lanzamiento de objetos contra el árbitro, lo que obligó a intervenir a agentes de la Policía Nacional.
Asimismo, en septiembre, la Escuela Municipal de Fútbol de El Rosario y el Ayuntamiento del municipio condenaron una agresión a un jugador juvenil, presuntamente cometida por el presidente del CD Sobradillo durante un encuentro en el campo de El Galán (El Sobradillo). El club y la corporación municipal solicitaron entonces medidas para reforzar la seguridad y el respeto en las competiciones de fútbol base.