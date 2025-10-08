La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga en Ten-Bel

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís establecido en la zona de Ten-Bel en Arona.
En el marco de una investigación dirigida al tráfico de drogas, los agentes recibieron informaciones sobre dos personas que estarían dedicándose presuntamente a la venta de diferentes tipos de sustancias estupefacientes en su vivienda ubicada en el municipio tinerfeño de Arona.
Tras una laboriosa investigación, los agentes pudieron recopilar una serie de indicios incriminatorios contra los ahora detenidos, de forma que, tras la oportuna autorización judicial se procedió a la entrada y registro en el mencionado inmueble.
Ambos investigados fueron detenidos por la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas y de igual forma se incautaron 728 gramos de cocaína, 3638 gramos de hachís, 11000 euros en efectivo, una navaja y un vehículo.
Los detenidos pasaron posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente, la cual decretó su ingreso en prisión.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es.