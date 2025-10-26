Más de 30 Porsche clásicos recorren Tenerife en la tercera edición del Porsche Classic Air Cooled

La pasión por el motor volvió a tomar las carreteras de Tenerife el sábado, 25 de octubre, con la tercera edición del Porsche Classic Air Cooled, un encuentro que reunió a más de 30 unidades del icónico Porsche 911 fabricadas entre 1974 y 2012.
El evento, organizado por los entusiastas Isidro Montalbán y Francisco Mesa, surgió de forma espontánea hace unos años, cuando ambos decidieron reunir sus propios Porsche 911 de los años 90 para realizar rutas por la Isla junto a otros aficionados. Aquellas salidas entre amigos fueron el germen de lo que hoy se ha convertido en una cita esperada por los amantes de la marca alemana en Canarias.
De los Air Cooled a los Water Cooled
El encuentro, que en sus primeras ediciones estaba dedicado exclusivamente a los modelos Air Cooled —vehículos refrigerados por aire—, ha ampliado este año su participación a los Water Cooled, los Porsche 996 y 997 producidos hasta 2012 y considerados ya preclásicos por su creciente valor histórico y estético.
Con esta incorporación, la cita permitió reunir todas las generaciones del Porsche 911 fabricadas entre 1974 y 2012, ofreciendo una panorámica única de la evolución del modelo a lo largo de casi cuatro décadas.
Un recorrido por la Isla
La jornada comenzó a primera hora de la mañana con una concentración en el Centro Porsche Tenerife, donde los asistentes pudieron admirar de cerca cada uno de los vehículos participantes y compartir impresiones sobre sus restauraciones y mantenimiento.
Posteriormente, los conductores iniciaron una ruta por varias carreteras emblemáticas de la Isla, con una primera parada en el Restaurante El Portillo, situado en el Parque Nacional del Teide, donde fueron recibidos con gran hospitalidad y dispusieron del aparcamiento del establecimiento para exhibir los vehículos.
El recorrido continuó descendiendo por el valle de La Orotava, hasta concluir con un almuerzo de convivencia en el Puerto de la Cruz, punto final de una jornada marcada por la camaradería y la admiración mutua por el diseño y la ingeniería de Porsche.
Éxito de participación y espíritu de comunidad
Los organizadores han calificado la tercera edición del Porsche Classic Air Cooled Tenerife como un “éxito rotundo”, tanto por la participación como por el ambiente vivido entre los asistentes.
El encuentro no solo sirvió para disfrutar de los vehículos, sino también para fortalecer la comunidad de propietarios y aficionados de la marca en Canarias, una de las más activas del territorio nacional.