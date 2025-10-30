La gran noche de los Premios Taburiente

El Teatro Leal de La Laguna acogerá esta noche, a partir de las 20.00 horas, la gran gala de los Premios Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, una cita que ha agotado, desde hace semanas, las invitaciones nominativas, imprescindibles para acceder al acto.
Será una noche especial en la que se reconocerá la excelencia, el liderazgo y la originalidad de 11 personas y entidades en distintos campos: Félix Sabroso, Nía, José Manuel Ramos, Moncho Borrajo, Maribel Nazco, Santiago González, Rafa Méndez, Sur Film, José Fernando Cabrera y Javier de Paz, así como los niños y niñas damnificados por las guerras (mención especial).
La gala, producida por el Grupo Plató del Atlántico, se emitirá próximamente por Atlántico Televisión y el canal internacional de TVE.