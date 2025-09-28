La X edición de los Premios Taburiente honra la excelencia y denuncia las violaciones de derechos humanos

La X Edición de los Premios Taburiente este año se presenta marcada por un brillo singular, como si la propia historia hubiera querido subrayar que diez años no son un simple número, sino un símbolo de permanencia, compromiso y memoria. Diez ediciones en las que la Fundación DIARIO DE AVISOS ha tejido un homenaje a la excelencia, al talento y a la entrega de quienes, desde la cultura, la investigación, la comunicación, la literatura y las artes, hacen avanzar a la sociedad.
Este año, la emoción adquiere un matiz profundo con la Mención Especial del Jurado, otorgada a “los niños damnificados en las guerras”, en un momento histórico en el que centenares de miles de niñas y niños son víctimas de los enfrentamientos armados que se producen en el mundo. Este reconocimiento es también un llamado a la conciencia y un gesto de reivindicación de los derechos humanos más elementales, que otorga al premio una dimensión que trasciende fronteras.
Los Premios Taburiente, en esta décima edición, no solo consagran trayectorias ejemplares: también levantan la voz frente al sufrimiento, y recuerdan que la verdadera grandeza de un reconocimiento radica en su capacidad de conmover, iluminar y sembrar futuro.
La gala tendrá lugar el jueves 30 de octubre en el Teatro Leal de La Laguna. Una noche mágica que reunirá a todos los galardonados y que podrá disfrutarse en diferido gracias a la cobertura de Atlántico Televisión, cadena oficial del evento.
Los niños damnificados en las guerras
Mención especial
Centenares de miles de niños y niñas son víctimas en este momento de los conflictos armados en el mundo. Los más pequeños son el rostro más indefenso y castigado de la violencia en pleno siglo XXI. Asesinatos y mutilaciones, ataques a escuelas y hospitales, y lo más terrible, la denegación de auxilio, alimentos, medicinas y acceso humanitario que persiste y se agrava cada día que pasa. No hablamos de caridad, sino de derechos vulnerados y obligaciones incumplidas por Estados y organizaciones internacionales que miran hacia otro lado.
Esta mención especial busca dar visibilidad y dignificar a quienes representan la vulnerabilidad más extrema: los niños que soportan el drama de la guerra, sufren desplazamientos y pierden sus derechos fundamentales. En defensa de su dignidad, esta distinción pretende elevar la conciencia social y llamar al compromiso colectivo, recordando que, desde nuestras islas, también sentimos y rechazamos las atrocidades cometidas contra la infancia en cualquier lugar del mundo.
Maribel Nazco
Artista
Hablar de Maribel Nazco es reconocer a una de las grandes figuras del arte contemporáneo en Canarias. Nacida en La Palma en 1938, esta artista pionera ha dedicado su talento a abrir caminos de modernidad, con una obra marcada por la innovación y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión.
Doctora en Bellas Artes, desde sus inicios a finales de los años sesenta, Nazco destacó por su audacia en la exploración de materiales metálicos que desafiaban las formas tradicionales, situando a las Islas en el mapa de la vanguardia internacional. Hasta principios de los años ochenta, su obra combinó sensualidad y fuerza expresiva, consolidándola como figura destacada del grupo Nuestro Arte y como referente en galerías de España y Europa.
A partir de 1985, su trayectoria tomó un nuevo rumbo, centrado en la pintura y la docencia. Como profesora y, más tarde, decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, consolidó un liderazgo femenino ejemplar en un ámbito históricamente dominado por hombres.
Su obra pictórica, desde los ‘Iconos de la ciudad’ al reciente ‘Jardín de los desechos’, combina rigor, valentía y compromiso con lo urbano y lo ambiental.
Reconocida con el Premio Canarias de Bellas Artes y el Premio de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, su testimonio artístico trasciende la obra expuesta en museos y colecciones: representa la fuerza y la sensibilidad de la mujer canaria en el arte, y la convicción de que crear es, ante todo, un acto de libertad.
Rafa Méndez
Coreógrafo y bailarín
Rafa Méndez es uno de los grandes referentes de la danza y el arte escénico contemporáneo en España. Natural de Puerto de la Cruz, Tenerife, dio sus primeros pasos artísticos siendo apenas un adolescente, movido por su gran pasión y disciplina.
Su inquietud y sus capacidades le llevaron a forjar una brillante carrera internacional, trabajando como bailarín y coreógrafo en Italia, Reino Unido y Estados Unidos, además de nuestro país. Así, ha colaborado con grandes figuras del espectáculo internacional como Raffaella Carrà, las Spice Girls Geri Halliwell y Emma Bunton, Tiziano Ferro o Mónica Naranjo.
En televisión, su carisma lo hizo popular como profesor en el exitoso programa ‘Fama, ¡a bailar!’, y más tarde como jurado en formatos como ‘The Dancer’, ‘Pequeños gigantes’ y ‘Tú sí que sí’, inspirando a nuevas generaciones y acercando la danza al gran público.
Comprometido con sus raíces, ha convertido Canarias en fuente constante de inspiración, transmitiendo desde los escenarios y las aulas el valor de la autenticidad y la diversidad cultural. En este sentido, creó y dirigió los espectáculos ‘Los 7 de Rafa Méndez’ y ‘Canarias no solo plátanos’, apostando por el talento joven de las Islas.
Su trayectoria, marcada por la creatividad, la perseverancia y la honestidad artística, lo sitúa como una voz imprescindible para entender la evolución de la danza en nuestro país.
Santiago González Suárez
Periodista
Santiago González Suárez, nacido en La Orotava en 1970, es un ejemplo de talento y excelencia periodística, construyendo con seriedad y eficiencia una de las trayectorias más sólidas y respetadas del periodismo español.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, su camino ha sido un reflejo de rigor, visión estratégica y capacidad de liderazgo. Comenzó su carrera en medios nacionales como la cadena SER, la COPE y la revista ‘Metrópoli’ del diario El Mundo. Más tarde, regresó a su tierra para formar parte del primer equipo de los servicios informativos de la Televisión Autonómica de Canarias como editor jefe de Noticias. En 2003 fue nombrado director general de la Televisión Canaria, convirtiéndose en el presidente más joven de la FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos en España.
En 2007 fue designado director general de Radio Nacional de España. Tres años más tarde accedió a la dirección de Televisión Española. En su etapa de gestión al frente de la cadena pública, destaca la eliminación de la publicidad privada en la televisión estatal. Tras su paso por el Grupo Secuoya, en 2016 se incorpora a Atres Media como director general de Noticias, consolidando los espacios informativos de la cadena privada en la última década como los más vistos en España.
Su carrera es un ejemplo de pasión y dedicación al periodismo, demostrando que el verdadero impacto de esta profesión no solo reside en el resultado de las audiencias, sino también en la capacidad de inspirar y transformar la sociedad con rigor e integridad.
Félix Sabroso
Director de cine
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Félix Sabroso ha trazado una de las trayectorias más singulares del cine y la televisión españolas. A comienzos de su carrera creó, junto a la inolvidable Dunia Ayaso, una de las filmografías más originales del panorama nacional, con títulos emblemáticos como ‘Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí’, ‘Los años desnudos’ o ‘La isla interior’.
Ha sabido trazar una mirada propia, irónica y comprometida, que ha dejado huella también en el ámbito de la televisión, donde ha sido creador y guionista de series como ‘Mujeres’ y realizador de producciones como ‘Veneno’ o ‘Mentiras Pasajeras’.
Esa evolución alcanza un punto culminante con su más reciente éxito, la serie ‘Furia’, estrenada en 128 países simultáneamente. Con un deslumbrante reparto coral encabezado por Carmen Machi, Candela Peña, Nathalie Poza, Pilar Castro y Cecilia Roth, Félix Sabroso firma un relato de humor negro y crítica social que retrata con fuerza una época marcada por la rabia, la exclusión y la resistencia.
Además, su creatividad se extiende al teatro, como autor y director de más de una docena de obras que se han estrenado y girado con éxito, y la literatura, explorando diferentes maneras de contar historias.
Félix Sabroso se confirma así como un creador capaz de reinventarse sin renunciar a su esencia: un autor que transforma cada historia en un acontecimiento, y cada proyecto en una experiencia emocional inolvidable.
José Manuel Ramos
Músico
La música, en su expresión más pura, es el alma de un pueblo, y en el rico paisaje cultural de Canarias pocas figuras la encarnan como José Manuel Ramos. Su trayectoria es la de un incansable guardián del folclore y de otros estilos latinos, presente en cada acorde y proyecto que emprende.
Nacido en 1967 en Santa Cruz de Tenerife, es heredero de un gran linaje musical destinado a trascender. Hijo de la extraordinaria Olga Ramos, José Manuel es un intérprete, productor y divulgador, que ha sabido forjar una de las trayectorias más brillantes del panorama musical isleño.
En 1989 pasa a formar parte de Los Sabandeños, donde permaneció doce años y grabó catorce discos, llevando la esencia de Canarias a escenarios de toda Europa y América. Allí consolidó una voz inconfundible, capaz de emocionar y de unir la esencia de la tradición con nuevas formas de expresión. Más tarde, como miembro de Mestisay y fundador de la Parranda de Cantadores, amplió horizontes y logró reunir distintas generaciones en torno a la música.
En 2002 emprendió un camino solista que lo llevó a editar más de una decena de discos y a colaborar en un centenar de grabaciones como intérprete y productor, además de coordinar la Casa-Museo del Timple en Teguise, Lanzarote. En 2022, con ‘Vuelta al Origen’, firmó un regreso maduro a los cantares de su infancia. Y en 2025, con la serie documental ‘Orígenes’, se ha consolidado como cronista y guardián de la identidad sonora de Canarias, además de embajador de un pueblo cuyo latido pervivirá en cada una de sus canciones.
SUR FILM
Productores de cine
Hablar de SUR FILM es hacer referencia a la productora audiovisual de cabecera en España para los grandes estudios de cine de Hollywood. Fundada en Tenerife en 2006, a lo largo de los últimos 20 años se ha convertido en una industria de proyección internacional, manteniendo su principal base de operaciones en la Isla, y con sede también en Barcelona, Mallorca y Lisboa.
SUR FILM se ha consolidado como una marca audiovisual de primer orden impulsando y promoviendo desde proyectos independientes hasta grandes superproducciones de cine, generando oportunidades, centenares de puestos de trabajo y profesionalizando el sector audiovisual en Canarias y en España. Un proceso impecable liderado por dos visionarios, el tinerfeño Juan Cano -Nono- y el alemán Andreas Wentz.
Su trayectoria ha alcanzado un reconocimiento único al contar con el respaldo de grandes estudios internacionales, participando en títulos como ‘The Eternals’, ‘Wonder Woman: 1984’, ‘Solo: A Star Wars Story’, ‘Fast & Furious 6 ‘o ‘Jason Bourne’, así como series y campañas publicitarias de alcance internacional con Netflix, BBC, Disney, Warner Bros., Paramount y Universal, entre otros operadores globales.
Este extraordinario “laboratorio creativo” no solo presta servicios, sino que desarrolla contenidos propios, impulsa la formación de profesionales locales y promueve una industria sostenible que aporta un gran valor cultural y económico en las Islas y en las regiones del exterior, en las que se ha implantado en los últimos años. SUR FILM proyecta la imagen de Canarias y España al mundo, abriendo y consolidando caminos para el futuro del cine en el Archipiélago, con una prestigiosa marca de excelencia e innovación en la historia audiovisual de nuestro país.
Moncho Borrajo
Dramaturgo
Moncho Borrajo, sin lugar a dudas, es uno de los grandes referentes de la interpretación, el humor y la cultura en España. Nacido en Orense, el 24 de diciembre de 1949, sus cimientos artísticos se forjaron con los estudió de Bellas Artes y Arquitectura, disciplinas que le proporcionaron la solidez académica antes de emprender su carrera en el mundo del espectáculo.
Desde 1970, comienza a exponer sus pinturas obteniendo prestigiosos premios. Sin embargo, fue el escenario quien conquistó su vida. Durante más de cinco décadas ha llenado teatros con espectáculos en los que su humor inteligente, cargado de ironía, ternura y crítica social, ha hecho historia por todos los rincones de la geografía española. Su presencia televisiva en programas emblemáticos como ‘Hola Rafaela’ o ‘Un, Dos, Tres’, lo convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores. Polifacético y prolífico, ha hecho reír y reflexionar a varias generaciones, dejando huella también en sus facetas como escritor y poeta.
Afincado también en Tenerife, ha hecho de las islas parte de su vida y de su inspiración, a las que ha dedicado poemas y pinturas, demostrando que, como él mismo dice, “la vaca no es de donde nace, es de donde pace”. Su figura, coherente y sin tapujos, ha defendido siempre la autenticidad y la libertad, convencido de que el humor es un acto de inteligencia y resistencia. Hoy, retirado de los escenarios tras una exitosa gira de despedida, sigue creando desde su refugio en el norte de la isla. Su trayectoria brillante, diversa y valiente lo consagra como una voz imprescindible de nuestra cultura.
Nia
Cantante
Nia, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1994, es una de las voces más brillantes y versátiles de la música actual. Desde muy joven, su inquietud artística se alimentó del canto y el baile, formándose en el Coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y sobre los escenarios como parte del elenco del musical ‘El Rey León’.
En 2020, da el salto a la fama al proclamarse ganadora de ‘Operación Triunfo’, donde destacó por su carisma, voz poderosa y dominio escénico. Convertida en referente para toda una generación, ha consolidado una trayectoria musical que abraza los ritmos latinos y el pop, con trabajos tan aplaudidos como el álbum ‘PaloSanto’, en el que fusiona raíces canarias y sonidos contemporáneos.
Polifacética y creativa, ha deslumbrado también en la ficción televisiva, protagonizando junto a Sebastián Yatra la serie musical original de Netflix, ‘Érase una vez… pero ya no’, y logró el respeto del público y la crítica como finalista de ‘Tu cara me suena’.
Orgullosa de sus orígenes, ha defendido la cultura canaria desde los escenarios más prestigiosos, incluyendo su triunfo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, donde fue reconocida como mejor intérprete internacional.
Comprometida con la excelencia y la autenticidad, Nia simboliza el esfuerzo, la pasión y la diversidad artística. Su voz, talento y fuerte personalidad la consagran como una figura imprescindible de la música y la cultura contemporáneas.
José Fernando Cabrera
Empresario
Visionario incansable, José Fernando Cabrera ha participado activamente en la evolución del modelo de la industria del turismo en Canarias en las últimas décadas. Ingeniero industrial de formación académica, en 1988 tomó una decisión que transformaría su vida y su desarrollo personal y profesional: dejar su puesto de funcionario público para emprender un camino propio, cargado de retos y oportunidades. De esa apuesta nació el Grupo Golf Resort, un proyecto que apostó desde el primer momento por la excelencia y la innovación en la creación de nuevas instalaciones hoteleras.
Desde entonces, su labor ha abarcado también el sector de la construcción, la gastronomía y, sobre todo, la creación de espacios únicos que han contribuido a colocar la isla de Tenerife en el mapa mundial del turismo de calidad. El Royal River Luxury Hotel & Spa, reconocido con el Premio como Mejor Hotel de España, es símbolo de esa apuesta, concebido con visión de futuro y culminado con determinación en plena pandemia por la covid.
Su legado trasciende lo empresarial. Al frente de instituciones como Ashotel o el Foro de Amigos del Sur de Tenerife, ha sido un defensor del diálogo, de los trabajadores del sector y del nuevo papel del turismo y especialmente del modelo desarrollo aeroportuario de la Isla. Hoy comparte su visión y compromiso con sus hijos, quienes siguen sus pasos al frente del grupo familiar de empresas.