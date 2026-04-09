Arico acoge el cierre de la Semana del Agua con una jornada educativa y la liberación de tortugas

La Semana del Agua 2026 ha cerrado su programación con un balance positivo, centrado en la divulgación, la educación ambiental y la sensibilización ciudadana. La iniciativa, impulsada por la Fundación DIARIO DE AVISOS y Aqualia, se ha desarrollado entre marzo y comienzos de abril, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, celebrado el pasado 22 de marzo, consolidándose como una propuesta orientada a reforzar la conciencia social sobre la importancia de este recurso esencial.
A lo largo de estos días, el proyecto ha combinado diferentes acciones para trasladar un mensaje concreto: la necesidad de gestionar el agua de forma responsable y sostenible. La publicación de contenidos específicos ha permitido acercar a la ciudadanía el valor del agua, su papel en el equilibrio de los ecosistemas y la importancia de adoptar hábitos cotidianos que contribuyan a su conservación.
En este sentido, la labor divulgativa ha tenido un papel destacado con la difusión de reportajes y artículos en DIARIO DE AVISOS, que han abordado cuestiones como la gestión eficiente de los recursos hídricos, el impacto de la actividad humana en el medio ambiente o los retos futuros en materia de sostenibilidad. Estos contenidos han contribuido a fomentar la reflexión y ampliar el conocimiento sobre una realidad que afecta directamente al presente y al futuro de Canarias.
Una jornada educativa con impacto directo en el entorno
Uno de los momentos centrales tuvo lugar ayer en Playa Grande, en el municipio de Arico, donde se desarrolló la principal acción educativa del programa, aplazada previamente por las condiciones meteorológicas. En la jornada participaron escolares y profesorado del CEIP Virgen de Fátima, del Porís de Abona, en una actividad que contó un taller formativo y acción directa sobre el entorno.
Los estudiantes asistieron con gran interés a un taller de educación ambiental y participaron en una limpieza de residuos en la costa, una experiencia que permitió comprobar de forma directa el impacto de los desechos en los ecosistemas marinos. La jornada contó además con la colaboración de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales de Tenerife, encargada de la parte formativa, y del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla del Cabildo de Tenerife, responsable de la recuperación de los ejemplares liberados.
Durante la actividad también se llevó a cabo la suelta de dos ejemplares de tortuga boba, así como la liberación de dos pardelas cenicienta recuperadas por este centro, un acto de gran valor simbólico que puso el foco en la protección de la biodiversidad y en la necesidad de preservar los hábitats naturales. El momento fue vivido con especial emoción por los niños y niñas asistentes, que pudieron presenciar de cerca el regreso de los animales a su hogar natural, convirtiendo la experiencia en un recuerdo difícil de olvidar y en una lección directa sobre el cuidado del entorno.
Compromiso con la educación ambiental
La jornada contó con la presencia de representantes de las entidades implicadas. Por parte de Aqualia asistieron Enrique Reina, director en Canarias; Moisés García Mesa, jefe de producción en Tenerife; e Itahisa González Expósito, jefa de servicio en Arico. En representación del Ayuntamiento de Arico estuvieron presentes el alcalde, Andrés Martínez; la primera teniente de alcalde, Olivia Delgado; y el concejal delegado de Medio Ambiente, José Miguel Beby. La Fundación DIARIO DE AVISOS estuvo representada por su directora de proyectos, Priscila González.
El alcalde de Arico, Andrés Martínez, valoró especialmente la celebración de esta iniciativa en el municipio, destacando que “este tipo de acciones permiten acercar a los más jóvenes la realidad de nuestro entorno y la importancia de cuidarlo, además de reforzar el compromiso de Arico con la sostenibilidad y la protección de su litoral”.
Por su parte, Priscila González subrayó el enfoque educativo del proyecto: “La Semana del Agua nace con la intención de acercar este mensaje a la ciudadanía de una forma clara y cercana. Implicar a los niños y niñas en actividades como esta es fundamental para generar conciencia desde edades tempranas y fomentar una relación más responsable con el entorno”.
En la misma línea, el director de Aqualia en Canarias, Enrique Reina, destacó que “impulsar una iniciativa como la Semana del Agua es una forma de trasladar a la sociedad, y especialmente a los más jóvenes, la importancia de cuidar un recurso tan esencial como el agua. La educación y la concienciación temprana son fundamentales para construir un futuro más resiliente y responsable”.
La jornada fue grabada para la elaboración de un reportaje especial que recogerá los principales momentos de la actividad, incluyendo testimonios de los participantes, especialistas y representantes institucionales. Este contenido será emitido en Atlántico Televisión en los próximos días, ampliando el alcance del proyecto y reforzando su capacidad de sensibilización.
Con este balance, la Semana del Agua 2026 se consolida como una iniciativa que integra información, participación y educación para fomentar una mayor conciencia ambiental. Su desarrollo pone de relieve la importancia de seguir impulsando acciones que acerquen estos mensajes a la ciudadanía y contribuyan a una gestión más responsable de un recurso esencial como el agua