La Semana del Agua impulsa la conciencia sobre el valor de un recurso esencial

La concienciación sobre el valor del agua y su papel en la protección del medio ambiente será el eje central de la Semana del Agua 2026, una iniciativa impulsada por la Fundación DIARIO DE AVISOS con la colaboración de Aqualia. El proyecto, que se celebrará entre el 16 y el 22 de marzo, pretende acercar a la ciudadanía la importancia de este recurso esencial y promover hábitos más responsables en su uso cotidiano.
El agua es la base de la vida. No solo resulta imprescindible para la salud y el bienestar de las personas, sino que también sostiene el equilibrio de los ecosistemas. La manera en que gestionamos el agua en nuestro día a día tiene consecuencias directas sobre el medio ambiente y sobre el futuro del planeta. Con este enfoque divulgativo, la Semana del Agua busca recordar que cada gesto cuenta: desde reducir el consumo doméstico hasta evitar la contaminación de los espacios naturales; pequeñas decisiones cotidianas pueden contribuir a proteger un recurso limitado y cada vez más valioso. En territorios como Canarias, donde el agua es especialmente escasa, esta conciencia resulta aún más importante.
La iniciativa se enmarca además en la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra el domingo 22 de marzo. A lo largo de esa semana se desarrollará un programa de acciones destinado a sensibilizar a la población y a fomentar una mayor cultura del agua, combinando divulgación, educación ambiental y difusión en medios de comunicación.
El corazón de la iniciativa será una actividad educativa dirigida a escolares, concebida para que los más jóvenes puedan aprender de forma directa la importancia de cuidar el medio ambiente. La jornada se celebrará en la Playa Grande de Arico, donde los estudiantes participarán en un taller de formación ambiental y en una acción de limpieza de residuos en la costa. Además se procederá a la liberación de una tortuga marina recuperada por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, del Cabildo de Tenerife.
Este tipo de experiencias busca acercar el conocimiento científico y ambiental a las nuevas generaciones de una forma práctica y participativa. Al mismo tiempo, permite comprender cómo los residuos o el uso irresponsable de los recursos pueden afectar a los ecosistemas marinos y a la fauna que habita en ellos.
En este sentido, el director de Aqualia en Canarias, Enrique Reina, destaca el valor educativo de esta acción. “Impulsar una iniciativa como la Semana del Agua es una forma de trasladar a la sociedad, y especialmente a los más jóvenes, la importancia de cuidar un recurso tan esencial como el agua. Como compañía especializada en la gestión sostenible del ciclo integral del agua, sabemos que la educación y la concienciación temprana son fundamentales para construir un futuro más resiliente y responsable”, explica.
La Semana del Agua también contará con una amplia difusión en Atlántico radio y Atlántico Televisión. El calendario de actividades culminará el 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, con la publicación de un reportaje especial que resumirá los principales momentos de la semana y pondrá en valor el compromiso colectivo con la sostenibilidad.
Más allá de una programación concreta, la Semana del Agua pretende lanzar un mensaje claro: el agua conecta a las personas con la naturaleza y con el futuro del planeta. Comprender su importancia es el primer paso para protegerla y garantizar que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de un recurso tan esencial como imprescindible para la vida.