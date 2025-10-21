El presupuesto de Canarias aumenta un 7%, hasta los 12.491 millones

El Gobierno de Canarias contará el próximo año con un presupuesto de 12.491 millones de euros, 813 millones más (+7%) respecto al ejercicio en vigor. Fernando Clavijo compartió ayer con los representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales las cifras y líneas principales de las cuentas públicas de la comunidad autónoma para el año 2026 en la reunión del Consejo Asesor.
El presidente destacó que se potencian medidas para garantizar la sostenibilidad y la mejora del sistema del bienestar y la prestación de los servicios públicos esenciales. “Nuestra prioridad es el bienestar de todos los canarios y las canarias y el avance como sociedad solidaria y comprometida con nuestra gente”, manifestó.
Clavijo considera “muy importante” que el Ejecutivo siga diseñando sus cuentas “a gasto real”, una línea de trabajo implantada desde el principio de legislatura que “marca la diferencia y nos permite ser transparente con la ciudadanía”, ya que el presupuesto “refleja partidas ajustadas a la capacidad de ejecución” de los departamentos. El anteproyecto se aprobará mañana.
El presidente resaltó que, por tercer año consecutivo, se cumple con el mandato de presentar unos presupuestos en tiempo y forma “para dar certeza” a los canarios, “a pesar de las grandes incertidumbres a las que nos hemos enfrentado al desconocer magnitudes básicas para su elaboración”. Contrastó esta circunstancia con la prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2023: “El Gobierno de España no ha sometido a aprobación los objetivos de estabilidad ni comunicado la tasa de referencia para 2026, lo que dificulta enormemente la elaboración de los presupuestos. Tampoco se ha traspuesto a la normativa española el marco fiscal europeo que entró en vigor en abril de 2024 y que permitiría la flexibilización de la regla del gasto”.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, reseñó que son unos presupuestos expansivos, pero “prudentes, que permiten atender las necesidades de los canarios y al tiempo que preserva el equilibrio estructural y el cumplimiento de las reglas fiscales”. En relación a la política fiscal, Clavijo y Asián informaron de que se incluyen numerosas modificaciones tributarias, tanto en el IRPF como en el IGIC.
Se destinarán 9,17 millones de euros a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, lo que conlleva un incremento del 8,35% de esta aportación financiera. Fernando Clavijo se lo trasladó a Carolina Darias y José Manuel Bermúdez en el Consejo de la Capitalidad.
Sube la edad y baja la renta para deducir la compra de una vivienda
El anteproyecto de ley de los presupuestos generales de Canarias para 2026 sube la edad y reduce el nivel de renta que se exigirá a los contribuyentes que deseen deducirse la compra de una vivienda en su IRPF. Las cuentas se han elaborado “con un superávit del 0,1% del PIB y una tasa de crecimiento del 3,3%”, una magnitud que viene de 2023. La deuda pública prevista está por debajo del 10%
En la convocatoria del Consejo Asesor del presidente, los sindicatos valoraron el presupuesto desde la cautela y la patronal reclamó una simplificación normativa. Asistieron, entre otros, el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso Martín, y su secretaria general, Elena Vela; el de la CCE, Pedro Ortega, y su número dos, José Cristóbal García; el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, y la de CC.OO. Canarias, María Vanesa Frahija. Por el Ejecutivo acudieron, además de Fernando Clavijo, otros cuatro representantes.