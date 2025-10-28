Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura en el aire

La ejecutiva de Junts, con el expresidente de la Generalitat y líder del partido al frente, Carles Puigdemont, acordó ayer, por unanimidad, romper con el PSOE, según explicaron fuentes consultadas por Europa Press. El acuerdo llegó tras una reunión de la dirección del partido en Perpignan (Francia), que empezó a las 10.00 horas y se alargó hasta las 13.15, y lo deberá ratificar la militancia en consulta interna mañana y el jueves. El partido así lo quiere porque fueron las bases las que validaron en su momento el pacto con los socialistas que se visibilizó con el acuerdo de Bruselas firmado en 2023.
Carles Puigdemont responsabilizó al PSOE de la ruptura y les ha emplazado a reflexionar para aclarar “cómo piensan gobernar más allá de su proverbial capacidad de ocupar el poder”. “El PSOE es el responsable máximo, no Junts. Quien tiene todas las palancas del poder es el PSOE. Junts no tiene ni una, lo único que tenemos son 7 diputados”, subrayó en una comparecencia sin preguntas en Perpignan (Francia) ante los dirigentes del partido, sin hablar explícitamente de elecciones ni de moción de censura.
Según Puigdemont, los socialistas estaban avisados y advertidos del riesgo de ruptura, por lo que considera que ahora deberán explicar, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo gobernarán si no disponen de la mayoría que permitió su investidura.
Esto, añadió, provocará que no puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado y que no tengan capacidad para gobernar: “Podrán ocupar poltronas pero no gobernar. Podrán tener poder, pero no podrán ejercer el gobierno. El PSOE debe reflexionar y responder cómo piensa seguir”.
Tras reivindicar la paciencia que han tenido desde Junts, aseguró que han hecho lo que tocaba para conseguir que se cumpliera el acuerdo de Bruselas frente a un PSOE que ha considerado que sus tiempos y ritmos “eran los únicos válidos”. “Ha actuado olvidando su minoría parlamentaria, ha menospreciado los avisos y señales que les hemos enviado en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros celebrados en Suiza. No estamos dispuestos a ayudar a un Gobierno que no ayuda a Catalunya”, destacó, dejando claro que no persiguen la estabilidad española y sí todo lo que beneficie a Cataluña.
Para Puigdemont, el acuerdo de Bruselas no se estaba desarrollando en las condiciones necesarias, no gozaba de confianza política suficiente y tampoco se estaban ejecutando la mayoría de acuerdos, por lo que considera que era “un pacto roto”. “Acuerdos políticos relevantes a los que llegamos siguen pendientes de ejecución, en tiempo y forma”, lamentó Puigdemont, que puso como ejemplo la petición de que se publiquen las balanzas fiscales, las cifras de ejecución presupuestaria y las cifras de lo que gana el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el de Barajas y la inversión por parte del Estado.
También reprochó a los socialistas lograr la alcaldía de Barcelona gracias a los votos de grupo municipal del PP, aunque fue el candidato de Junts, el exalcalde de la capital catalana Xavier Trias, el que ganó las municipales.
PSOE
Mientras, el PSOE manifestó ayer, en un comunicado, que respeta “absolutamente” el anuncio de la dirección de Junts de romper con el Gobierno, pero insistió en ofrecer “mano tendida” para seguir negociando con los independentistas, así como que los socialistas están “cumpliendo” lo pactado en los acuerdos de investidura.
El PSOE sostiene que el diálogo es “la mejor baza” y por ello mantiene la “mano tendida a Junts”. “Así entendemos la política, como un instrumento para tender puentes. Y así seguirá siendo”, afirmaron.
Frente a las palabras de Carles Puigdemont acerca de que no hay confianza en los socialistas, la dirección del PSOE subrayó que, en lo que está en su mano, tanto el Gobierno como el Partido Socialista están “cumpliendo el pacto”, y en resto de cuestiones se está “trabajando para que se cumpla”.
Por su parte, la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, consideró que Junts, tras romper con el Gobierno, tendrá que decidir si quiere “esta España que progresa o una España de involución”. “Veremos cómo se cristaliza, pero no creo que el electorado de Junts la haya votado para que entren Vox y el PP a gobernar”, apuntó.
En declaraciones en el Congreso antes de que Carles Puigdemont oficializase la ruptura, Morant reiteró la intención del Gobierno de presentar presupuestos para 2026.