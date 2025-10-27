nacional

Puigdemont, tajante tras la ruptura Junts-PSOE: “No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña”

La ejecutiva del partido ha decidido por unanimidad romper con los socialistas y someter la decisión a votación de la militancia
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante la rueda de prensa de este lunes en Perpignan (Francia). Glòria Sánchez / Europa Press
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez: “No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña”.

Lo ha dicho en una comparecencia desde Perpignan (Francia) después de reunir este lunes por la mañana la ejecutiva del partido, que ha decidido por unanimidad romper con el PSOE y someter la decisión a votación de la militancia este miércoles y jueves.

“Hemos constatado que no hay confianza suficiente y, de hecho, la desconfianza mutua es la misma. Quizá hay confianza personal, pero no a nivel político”, y ha recordado textualmente que el proyecto de Junts no tiene por vocación la estabilidad española.

