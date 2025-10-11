sucesos

Quema dos coches en Canarias y descubren su relación con un caso de violencia machista

El fuego se originó a primera hora de la mañana en una calle del casco urbano
Quema dos coches en Canarias y descubren su relación con un caso de violencia machista
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Policía Local de Arrecife ha detenido al presunto responsable del incendio de dos coches registrado recientemente en una zona céntrica de la capital lanzaroteña. Según informó el Ayuntamiento en un comunicado, las investigaciones apuntan a que el suceso guarda relación con un caso de violencia de género.

El fuego se originó a primera hora de la mañana en una calle del casco urbano, siendo rápidamente sofocado por efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Al llegar al lugar, los agentes observaron la presencia de restos de material inflamable, lo que reforzó la hipótesis de que el incendio había sido provocado de manera intencionada.

  1. Tres hombres agreden y encierran a otro en un garaje en Tenerife: no irán a la cárcelTres hombres agreden y encierran a otro en un garaje en Tenerife: no irán a la cárcel
  2. Encuentran un cadáver en el mar en CanariasEncuentran un cadáver en el mar en Canarias

Gracias a las primeras diligencias policiales y a la colaboración ciudadana, junto con el apoyo de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía, se logró determinar que el suceso estaba directamente vinculado a un delito de violencia de género.

El sospechoso fue localizado una hora después, a aproximadamente un kilómetro del lugar del incendio, y detenido por la Policía Local. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial para continuar con las diligencias correspondientes.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas