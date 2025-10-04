Raúl del Toro clausura los conciertos ‘Ars Organorum’ en Santa Cruz de Tenerife

La Fundación CajaCanarias cierra este sábado, 4 de octubre, la programación de la novena edición de Ars Organorum, el Ciclo de Órgano Histórico de Canarias, una propuesta que cuenta con la colaboración de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y la Diócesis Nivariense, cuyo objetivo principal es promover la conservación y divulgación, no solo de los instrumentos en sí, sino también de todo lo que ha supuesto la música para órgano en el patrimonio cultural del Archipiélago.
El recital correrá a cargo del organista Raúl del Toro y tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 20.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo. Este concierto, además, forma parte de las actividades previas a la visita de la Virgen de Candelaria a la capital tinerfeña. Toda la información se encuentra disponible a través del sitio web www.cajacanarias.com.
El Ciclo de Órgano Histórico de Canarias Fundación CajaCanarias está coordinado por la doctora Rosario Álvarez Martínez, presidenta de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, cuyo trabajo constante y modélico ha sido pieza fundamental para la promoción de los valores patrimoniales de estos instrumentos en el Archipiélago, impulsando su restauración y conservación.
Esta iniciativa supone una oportunidad privilegiada para que cada persona sienta la riqueza de una historia que continúa viva y que vibra en cada elemento que conforma estos instrumentos, órganos que han visto transcurrir la vida de las Islas.
EL INTÉRPRETE
El organista Raúl del Toro es un destacado músico especializado en órgano, piano, clavicémbalo y solfeo-teoría de la música, con estudios adicionales en composición y canto gregoriano. Formado en el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate de Pamplona, completó su perfeccionamiento en Barcelona y Ámsterdam. Ha participado en seminarios y cursos con reconocidos maestros y ha recibido varios galardones, entre ellos el Premio Andrés Segovia (1999) y el Primer Premio en el Concurso Internacional del Festival Van Vlaanderen de Brujas (2000).
Doctor por la Universidad Pública de Navarra, su tesis sobre la obra para órgano del padre José Antonio de Donostia (1886-1956) recibió el Premio Orfeón Donostiarra-UPV/EHU en la modalidad de investigación musical.
Raúl del Toro ha ofrecido conciertos en España, Europa, América y Asia, y realizado grabaciones para radio y televisión. Actualmente es profesor de órgano en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate de Pamplona y ha impartido docencia en otras instituciones.
Entre 2014 y 2016 dirigió y presentó el programa semanal El órgano en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Es organista del órgano John Hele & Co. (1878) de la iglesia de El Salvador de Pamplona y dirige la escuela gregoriana Gaudeamus.