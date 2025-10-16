Una cobradora de deudas pagará el doble de lo que había recuperado tras dejar inscrito a un tinerfeño en el Asnef

El juzgado de Primera Instancia Número 11 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la entidad Cabot Securitisación Europe Limited, una agencia de servicios que se dedica al cobro de deudas y similares, a indemnizar con 2.500 euros a un cliente tinerfeño a quien se vulneró su derecho al honor porque se le inscribió debidamente en el registro de morosos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef).
En sentencia cuya copia obra en poder de este periódico se aprecia íntegramente lo demandado por la representación legal del bufete local Gayres Abogados, a tal punto que dicha entidad no solo tendrá que abonar dicha cantidad más los intereses legales correspondientes sino también a retirarlo del registro de la Asnef.
En resumen de lo sucedido, el ahora indemnizado contrajo una deuda con un banco por una tarjeta de crédito tipo ‘revolving’ resuelta mediante un juicio tras vender ese banco los derechos sobre la misma a esta agencia, que sin embargo no solo lo inscribió indebidamente sino que tampoco retiró su nombre de la misma, lo que descubrió el tinerfeño a su pesar dos años después de haber cumplido con todas sus obligaciones. Añadir que ahora pagará más del doble de lo que recuperó: 1.202,31 euros.