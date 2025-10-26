sucesos

En estado crítico una niña de 8 años a punto de ahogarse en la piscina de un hotel en Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta
A las 11:24 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que solicitaban asistencia para una menor con signos de ahogamiento en la piscina de un hotel en el Puerto de la Cruz.

Ante la gravedad del incidente, el coordinador sanitario del SUC asignó, además de los recursos de urgencias terrestres, el helicóptero medicalizado que se hizo cargo del traslado de la menor de 8 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta signos de ahogamiento de carácter grave, trasladada en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de la Policía Local y Policía Nacional colaboraron con los servicios intervinientes.

