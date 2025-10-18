El director del Servicio Canario de la Salud revela datos médicos de un diputado de Nueva Canarias

Los nervios estaban ayer a flor de piel en la Comisión de Sanidad del Parlamento autonómico durante una comparecencia del director del Servicio Canario de la Salud (SCS). Las referencias de Adasat Goya a la situación personal del diputado de NC-BC Yoné Caraballo durante la pandemia de la covid-19 elevaron la tensión.
En un momento de su intervención, Goya reveló datos sobre el historial médico de Caraballo, enfermero de profesión, en el sentido de que era personal de riesgo al padecer asma. “Es muy sucio lo que está haciendo”, le afeó , visiblemente afectado, mientras abandonaba la sala de los Cabildos. El jefe del SCS había afirmado que el diputado causó baja “a los dos días del toque de queda”.
En un turno de réplica, Caraballo le espetó: “Usted ha mentido. En 2020 no estaba en ningún puesto de gestión. Lo que ha dicho es muy grave. No sé si en 2020 estaba viendo Netflix o HBO en su casa, pero sí sé dónde estaba yo. No sé los cuentos que le habrá contado la gente suya de Coalición Canaria (fue concejal en El Sauzal durante 16 años). Es una falta de respeto que usted mienta y vaya a ataques personales. Si se siente arrinconado (por las listas de espera), no vaya contra mí en lo personal”.
Tachó de “golpe bajo” el comentario de Adasat Goya y confesó que está recibiendo tratamiento psicológico “por los traumas” de la pandemia. “Llevaba pijama blanco, como todo el mundo, en una carpa donde las cucas caminaban por debajo y recibía una ambulancia cada cinco minutos”, remachó.
El presidente de la comisión, Gustavo Santana (PSOE), reclamó “altura política”. Al entrar en “cuestiones de carácter personal -sentenció- se traspasan las fronteras democráticas”.