Sakina Ouzraoui, futbolista del Costa Adeje Tenerife: “Queda mucho para el final de la temporada, y no pienso en nada relacionado con mi futuro”

Tras una primera temporada de aclimatación a su nuevo equipo, a un nuevo fútbol, a un nuevo lugar, y con altibajos en su juego, Sakina Ouzraoui, jugadora del Costa Adeje Tenerife, ha “explotado” en su segunda temporada en el CD Tenerife femenino.
La internacional marroquí ha arrancado el nuevo curso como un cohete con una pretemporada perfecta que dejó entrever, con su juego y goles, que sería una pieza clave en los esquemas de Eder Maestre.
Ouzraoui tiene afinado el olfato de gol, genera peligro en el área rival y es generosa en el esfuerzo. DIARIO DE AVISOS pulsó el momento dulce por el que pasa la delantera marroquí en el Costa Adeje Tenerife Egatesa.
–En la pretemporada demostró ser la jugadora más destacada del equipo, y ahora sigue manteniendo un gran nivel en el arranque de la competición oficial.
“En pretemporada llegué con mucha confianza gracias a la Copa África, en la que tuve la suerte de hacer un torneo muy bueno y destacar mucho. Posteriormente al llegar a Tenerife para empezar la pretemporada lo hice con ambición y con muchas ganas de ayudar al equipo. Es cierto que destaqué en los partidos amistosos, y ahora en lo que va de competición oficial lo estoy haciendo bien. En realidad, todo el equipo lo está haciendo muy bien, destacamos todas, y estoy muy feliz por ello. Tenemos que seguir así”.
–Para demostrar todo el fútbol que lleva en sus botas, es clave contar con la confianza del cuerpo técnico y ser una asidua en el once inicial.
“Por supuesto. Tener la confianza del cuerpo técnico y del míster es muy importante para una jugadora de fútbol. Estar cada partido en el once inicial demuestra que el entrenador tiene confianza en mi, y yo lo que intento es devolver esa confianza en el terreno de juego haciéndolo lo mejor posible”
–Esperaba un comienzo tan bueno del equipo después de siete jornadas.
“Hemos empezado muy bien la competición, a pesar del último tropiezo con el Eibar. Muy contenta por los resultados, por estar invictas hasta la pasada jornada, y también estuvimos cinco fechas sin encajar un gol. El primero que encajamos fue por un error nuestro. Todo eso demuestra el equipo que somos, que dentro del campo somos difíciles de batir, y de que nos hagan goles. Peleamos cada partido como si fuese el último para llevarnos los tres puntos”.
–¿Cómo valora jugar los partidos de casa en un escenario como el Heliodoro Rodríguez Lopez?
“Jugar en un estadio como el Heliodoro es un sueño para las futbolistas de Tenerife y también para las que venimos de fuera. Jugar en uno de los mejores estadios de España siempre es un plus, y es algo con lo que cada jugadora sueña. Yo sueño con jugar en los mejores estadios del mundo, y jugar en el Heliodoro como local es una presión positiva para querer hacerlo bien en cada partido”.
–En los tres encuentros que han jugado como locales, no se ha ganado, y no se ha marcado un gol. Imaginamos que con muchas ganas de acabar con esa mala racha.
“No hemos tenido mucha suerte hasta ahora en el Estadio, porque no hemos podido ni ganar, ni marcar. Queremos darle una alegría a la afición para que celebre con nosotras el primer gol en el Heliodoro. Ojalá que llegue el próximo partido contra el Levante Las Planas Badalona”.
–¿Es soñar mucho pensar en alcanzar puestos Champions al final de temporada?
“Para mi nada es imposible en la vida. Nunca hay que dejar de soñar por alcanzar los objetivos. A veces los sueños se cumplen, y por tanto, para mi no es imposible acabar entre los tres primeros clasificados. La trayectoria hasta ahora es buena, y hay que continuar haciéndolo bien. La temporada es muy larga, son 30 jornadas, hay que seguir ganando, sumando puntos, y si estamos cerca de esos puestos Champions con la liga más avanzada, no renunciaremos a ellos”.
–Una de las grandes novedades esta temporada en la Liga F es la aparición de una herramienta como el ‘Football Video Support’. ¿Para Sakina que es lo más positivo y lo más negativo del videoarbitraje?
“Es la gran novedad de esta temporada lo del Video Support. Tiene cosas positivas y negativas, y es muy similar al VAR. Es una herramienta que ayuda a tomar la decisión correcta, pero también tiene su parte negativa. Para mi se añade mucho tiempo de prolongación a los finales de partido, porque cada vez que la árbitra acude al Video Support tarda mucho en visionar la acción, y las jugadoras estamos mucho tiempo paradas. Estar en el campo con la tensión alta y el ritmo alto que conlleva un partido se corta cuando hay tanto tiempo de espera. En lo positivo, hay muchas acciones que el árbitro no puede ver y gracias al videoarbitraje se toma la decisión correcta”.
–Usted es una asidua en las convocatorias de Marruecos. Muy feliz de defender los colores de su país.
“Muy feliz y orgullosa de enfundarme la camiseta de mi país y defender los colores de Marruecos. Es un orgullo que siento cada vez que soy convocada, lo que significa que estoy haciendo las cosas bien tanto en mi club como en la selección. Quiero llegar a lo más alto con mi país logrando grandes objetivos”.
–Su contrato con el Costa Adeje Tenerife expira el 30 de junio del próximo año. ¿Le gustaría seguir?
“Estoy cumpliendo mi segundo año de contrato. Expira la próxima temporada, pero no estoy con la mente en eso. Estoy muy feliz aquí, esta temporada las cosas me están saliendo muy bien porque cuento con la confianza del cuerpo técnico. Pienso en hacerlo lo mejor posible en cada partido, ayudar al equipo, y en el día a día progresar y mejorar mi juego. Estoy bien aquí y eso es lo que cuenta. Queda mucho para el final de la temporada, y no pienso en nada relacionado con mi futuro”.
–En el tiempo que lleva residiendo en la isla y fuera del fútbol, ¿cómo se siente en Tenerife?
“Llevo más de un año residiendo en Tenerife, y vivo en una isla muy bonita a la que toda persona le encantaría visitar, así que imagínate vivir en ella. En un lugar con mucha cultura, y con rincones muy bonitos por descubrir. Hay mar, hay montaña, calor, frio, aunque no es el frio de otros países, pero tiene sitios más frescos que otros. Aún no he tenido la ocasión de visitar la isla al completo. Fuera del fútbol, aquí se vive muy bien, la gente es súper amable, y el clima acompaña porque siempre hay sol. Me queda mucho tiempo por delante para poder visitar todo lo que me falta por ver de Tenerife. Estoy muy contenta de vivir aquí, porque para mi supone una experiencia súper bonita”.