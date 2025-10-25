Susto en Puerto de la Cruz por un incendio en la zona del muelle

Un conato de incendio se registra en estos momentos en la zona alta de la explanada del muelle de Puerto de la Cruz, en las proximidades del faro.
Según las primeras informaciones, el fuego podría haberse originado en el interior de un vehículo, aunque este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente.
Efectivos de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar del suceso para asegurar la zona y coordinar la llegada de los equipos de emergencia.
Se recomienda precaución a los conductores y peatones que transiten por el entorno del muelle.