TEA invita esta semana a un debate internacional sobre residencias artísticas

TEA Tenerife Espacio de las Artes aborda esta semana un debate en torno al presente y el futuro de las residencias artísticas con las jornadas Mapear, reflexionar, imaginar, que se celebran mañana viernes y el sábado. Con la dirección de la historiadora del arte Marta Rincón, artistas, comisarios y responsables de instituciones de cuatro continentes se darán cita en la capital tinerfeña para analizar retos, nuevos modelos y contradicciones en la profesionalización artística contemporánea.
REALIDAD CAMBIANTE
Tal y como subrayan los organizadores, hoy las residencias poseen un papel central en los currículos de artistas emergentes y consolidados. Pero, ¿qué es una residencia artística? ¿Qué las diferencia y acerca? Las jornadas plantearán la necesidad de detenerse, pensar colectivamente y plantear criterios mínimos y éticos, en un contexto donde la diversidad de propuestas será la protagonista.
En el foro se estudiarán iniciativas claves en Canarias y se propiciará el diálogo en base a otras experiencias internacionales. Se abordará cómo los vínculos entre artistas y comunidades pueden transformar realidades locales y trayectorias individuales. También se pondrá el foco en los riesgos: la instrumentalización de estos programas por parte de actores del mercado, las tensiones entre movilidad global y sostenibilidad, y la urgencia de repensar prácticas en clave medioambiental y social.
Las jornadas estudiarán iniciativas claves en Canarias, en diálogo con otras experiencias que se desarrollan fuera
El programa reunirá a figuras como Alessio Antoniolli (Triangle Network, Roma), Filly Gueye (RAW Material Company, Dakar), Fernanda Brenner (Pivô, São Paulo), Sofía Carolina Botelho (Arquipélago, Azores), Laila Hida (LE 18, Marrakech), Belinda Holden (Yinka Shonibare Foundation, Reino Unido y Nigeria), Luisa Espino (Matadero Madrid) y Dirk Snauwaert (WIELS, Bruselas), entre otros. Junto a iniciativas canarias como Vega de Agua (Gran Canaria) y La Limonera (Tenerife), se conformará un mosaico de enfoques que permita abordar temas tan diversos como la preservación cultural, la identidad y los desafíos derivados del contexto periférico insular.
Como señala Marta Rincón, la directora de esta cita, “repensar las residencias es redefinir cómo queremos vivir y crear juntos”. Las jornadas Mapear, reflexionar, imaginar proponen una invitación a construir un futuro artístico más justo y plural, donde la autorreflexión, el diálogo y el compromiso común sean los grandes motores del cambio