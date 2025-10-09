Teatro El Sauzal y Tamaska pone en escena esta noche la obra ‘Silencios rotos’

El proyecto Residencias Artísticas, que lleva a cabo el Teatro El Sauzal, estrena este viernes (20.00 horas) Silencios rotos. Se trata de un espectáculo que da voz a una joven actriz, Elena Brito Jarque, quien, a modo de collage, hace un recorrido por su vida, poniendo el acento, desde un punto de vista cómico, en la ausencia del padre y sus consecuencias. Una obra de creación multidisciplinar en la se despliegan los diversos talentos de esta actriz egresada hace dos cursos de la Escuela de Actores de Canarias.
Teatro Tamaska pone a disposición de esta propuesta el saber hacer y la experiencia de sus miembros. Josefa Suárez es la responsable de la dirección y coautora de la obra; Carlos Belda es el responsable del espacio escénico y la producción; Álex Cedrés diseña la iluminación, a los que se suman el equipo técnico del teatro. La mayoría del espacio sonoro corre a cargo de Juan Belda.
Este proyecto es posible llevarlo a cabo gracias al patrocinio del Ayuntamiento de El Sauzal y el Gobierno de Canarias, y a la gestión y el trabajo de MCB Gestión Cultural. Durante el otoño, en el que se desarrollarán otros estrenos, habrá funciones para escolares.