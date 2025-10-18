Tenerife Peñón Fest 2025, un oasis de ‘rock’ e ‘indie-pop’

Justo dentro de una semana, el sábado 25 de octubre, el Tenerife Peñón Fest brindará más de nueve horas de música en directo, que transformarán la zona de aparcamientos del Palmetum, en la capital tinerfeña, en un punto de encuentro para los amantes del pop, el rock y el indie. El cartel reúne a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional: Dani Fernández, Zahara, Nil Moliner, Carolina Durante, Bebe, Siloé y Sexy Zebras, en un formato que combina potencia escénica, emoción y energía compartida.
Las localidades del Peñón Fest se pueden adquirir a través de la plataforma digital www.tickety.es y también en el sitio web del propio festival, www.tenerifepenonfest.es.
ACCESIBLE Y SOSTENIBLE
Más allá de la música, el recinto ofrecerá una experiencia integral de ocio y cultura contemporánea. Contará con espacios de gastronomía internacional con food trucks, un ecomarket dedicado a proyectos locales y artesanales, áreas de descanso, zona recreativa y hasta un puesto de tatuajes. Todo ello en un entorno diseñado para ser accesible, sostenible y respetuoso con el entorno urbano.
El Tenerife Peñón Fest hereda el espíritu de su predecesor, el Peñón Rock, y lo reinventa con una propuesta más diversa y abierta, que combina la esencia de la música en directo con la experiencia del público. El festival quiere hacer el próximo sábado de Santa Cruz de Tenerife “el epicentro de la agenda cultural de la Isla” con una oferta que combina música, gastronomía y experiencias únicas.
El cartel lo encabeza Dani Fernández, una de las voces más potentes del pop español actual, con una carrera en ascenso que lo ha consolidado como un artista capaz de llenar grandes recintos con su estilo honesto y emocional. En esta relación también figura Zahara, referente de la escena independiente, que traerá a Tenerife su inconfundible universo poético y sonoro. La energía y el desparpajo de la banda Carolina Durante aportarán el punto más rebelde y generacional del festival, mientras que Nil Moliner traerá su pop optimista, que ha conquistado a miles de seguidores dentro y fuera del país.
ALTERNATIVO
El cartel se completa con la presencia de Bebe, una de las voces femeninas más singulares de la música española, que vuelve a los escenarios con su estilo inconfundible y letras cargadas de mensaje; Siloé, el dúo que fusiona pop, electrónica y folk con una sensibilidad especial para el directo, y Sexy Zebras, la banda madrileña de rock alternativo, “que aportará potencia y actitud a una noche hecha para vibrar”, ponen de relieve desde el festival.
El Tenerife Peñón Fest cuenta con el patrocinio del Gobierno regional, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Consejería de Turismo y de Promotur, con su marca Islas Canarias Latitud de Vida; el Cabildo de Tenerife, por medio de Turismo de Tenerife y Tenerife Despierta Emociones, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la Sociedad de Desarrollo y su marca Santa Cruz, el Corazón de Tenerife. Colaboran Naviera Armas Trasmediterránea, Silken Hotel Atlántida, Pepsi-Cola, Arehucas, Audiovisuales Canarias, Sonopluss y Masquecarpas.