Tres conciertos conforman la segunda edición del ciclo ‘A fULL con la Sinfónica’

La segunda edición de A fULL con la Sinfónica, el ciclo de la Sinfónica de Tenerife, la Fundación DISA y la Universidad de La Laguna (ULL) que acerca la música clásica al público más joven, celebrará su segunda edición entre el próximo mes de noviembre y abril de 2026 en el Paraninfo de la ULL. Así lo expusieron este viernes el rector, Francisco J. García; el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, y la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos. Los tres conciertos del ciclo son gratuitos para el alumnado universitario, mientras que las entradas costarán nueve euros al resto del público.
La primera cita, el 26 de noviembre (20.00 horas), será presentada por la compositora, cantante y rapera tinerfeña Sara Socas y tendrá como director invitado a Nuno Coelho. El programa abordará obras de Richard Strauss y Robert Schumann. La segunda, presentada por Mario Marzo y Nacho Castellanos, estará dirigida el 26 de febrero por Pablo González e incluye obras de Rosa García Ascot y Richard Strauss. Finalmente, el 16 de abril, Miguel Ángel Cajigal presentará el concierto, con piezas de Óscar Colomina i Bosch, Franz Liszt y Zoltan Kodaly, que dirigirá Ariane Ariane Matiakh.