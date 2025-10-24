Una nueva movilización reclama más recursos para la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz

El exterior de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife volverá esta tarde de viernes a ser escenario de una concentración ciudadana en demanda de mejoras en el servicio y los recursos del centro. Coincidiendo con la conmemoración del Día de las Bibliotecas, y de nuevo con el lema ¡Basta ya!, la movilización comenzará a las 18.00 horas e incluirá un maratón de lectura, por lo que se insta a los niños y niñas a que acudan con sus libros.
Cuatro son las demandas que figuran en el cartel de esta nueva concentración: la apertura del centro los fines de semana; que la biblioteca infantil-juvenil esté operativa en horario completo; la mejora de la accesibilidad y, de forma más general, dotar de una mayor inversión a las bibliotecas canarias.
Desde 2024, los usuarios han venido denunciando las carencias de la biblioteca capitalina y, por extensión, de otras muchas en las Islas. Unas carencias que tienen que ver con la escasa inversión que dedican las administraciones públicas. En el caso de las dos bibliotecas del Estado del Archipiélago, la de Tenerife y la de Gran Canaria, dependen del Gobierno de Canarias.