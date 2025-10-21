Promueven en Tenerife un cambio legislativo que impida viajar de pie en las guaguas por autopistas y autovías

Sindicalistas de Base en la compañía de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha emprendido una campaña para impulsar un cambio legislativo que evite el actual “vacío legal” que permite que haya usuarios de guaguas públicas que vayan de pie en trayectos por autopistas y autovías de las Islas.
Aunque se trata de una imagen que resulta cada vez más infrecuente en las carreteras y guaguas de Canarias, esta central sindical, con el impulso clave de Sindicalistas de Base del Valle de Güímar, considera imprescindible poder zanjar definitivamente los recovecos legales existentes que, hasta ahora, no han homologado del todo a España con la Unión Europea (UE).
AUSENCIA DE HOMOLOGACIÓN
Esta falta de homologación se debe, según señala Sindicalistas de Base en la estación de Güímar, a que el artículo 48 de la legislación sobre transportes deja la puerta abierta a permitir que los vehículos que cuentan con autorización para llevar pasaje desde lo público transporten a pasajeros en sus pasillos si las guaguas presentan zonas de agarre adecuadas, una situación que ha ocurrido en Canarias durante mucho tiempo, incluso sin esa aclaración de las áreas de sujeción.
Sin embargo, desde Sindicalistas de Base consideran que esta alternativa que establece la legislación resulta muy peligrosa y fuera de la tendencia que se sigue en Europa desde hace mucho tiempo y, por esa razón, han emprendido una campaña a la que denominan No más de pie a 100 kilómetros a la hora. Según recalcan, el vacío legal se debe a que los pasajeros de pie sólo deberían viajar en vías convencionales (que no superan esa velocidad), y no en autopistas o vías rápidas, pero tampoco se prohíbe esta posibilidad de forma clara y eficiente, dada la experiencia diaria.
ENCUENTROS CON ADMINISTRACIONES
Los miembros de la central sindical ya han organizado reuniones con el PSOE en el Parlamento de Canarias y el Cabildo de Tenerife, con Nueva Canarias (NC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) a escala regional y, mediante la nueva alcaldesa del municipio de Güímar, Luisi Castro (PP), con distintos miembros del Partido Popular a esas escalas.
La idea, por supuesto, es que esas reuniones se extiendan a las distintas administraciones públicas y grupos políticos con la finalidad de concitar el mayor apoyo posible, lo que la central ya está haciendo a nivel de calle con redes sociales desde estaciones como la del municipio de Güímar, mediante encuestas en plataformas como Facebook.
La idea consiste en poner de acuerdo a los partidos en Canarias con el objetivo de promover una proposición no de ley que impulse ese cambio normativo y llegue al Congreso, que es donde debe producirse la modificación clave del artículo 48 “para ponernos a la altura de países como Alemania, Francia, Reino Unido o Portugal”, según recalcan desde el sindicato a Canarias Ahora. De hecho, consideran incluso peligroso que se permita ir de pie a una velocidad de unos 80 kilómetros a la hora.
RIESGO PERMANENTE
La central sindical se congratula de que aún no haya pasado ningún accidente grave con usuarios de pie, pero teme que algo así ocurra “en cualquier momento”, y de ahí su insistencia en modificar el citado artículo.
En la campaña que están desarrollando en las redes, los sindicalistas advierten de las consecuencias de un accidente a esas velocidades cuando se transporta a viajeros de pie, aunque tengan zonas de agarre.