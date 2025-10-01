Mas de 1.200 personas velarán por la seguridad de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife

Más de 1.200 efectivos se encargarán de controlar que las vías por donde pase la Virgen de Candelaria en su próxima peregrinación a Santa Cruz de Tenerife, estén lo más protegidas posible. Una peregrinación que iniciará su viaje el 11 de octubre, regresando el día 22 a su morada original, la Basílica de Candelaria.
Así se avanzó ayer durante la presentación del Plan de Autoprotección y Seguridad con motivo del traslado de la Imagen de la Virgen de Candelaria, en el que interviene el Cabildo de Tenerife, junto con el Obispado de La Laguna, el Gobierno de Canarias, la Subdelegación del Gobierno y los ayuntamientos de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz.
Este acontecimiento de gran trascendencia social, cultural y religiosa congregará a decenas de miles de personas a lo largo de su recorrido, lo que hace imprescindible un dispositivo especial que garantice la seguridad de fieles, peregrinos y ciudadanía en general.
Para la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, “este operativo supone un esfuerzo más de todo el equipo de Seguridad, con el director Iván Martín a la cabeza, para tener una peregrinación segura. Hemos puesto todos nuestros recursos y más de 1.200 efectivos controlaran que las vías por donde peregrine la Virgen estén lo más protegidas posible”.
El Plan tiene como principales objetivos prevenir riesgos, atender incidencias de forma inmediata, coordinar la respuesta ante emergencias y garantizar la integración en los protocolos de Protección Civil a nivel insular y autonómico.
El dispositivo de coordinación también ha estado dirigido por el Obispado. José Manuel Yanes, Párroco de la Concepción y delegado episcopal, añadió que “este acontecimiento que se celebra cada siete años reunirá a miles de personas, estamos trabajando para que salga lo mejor posible y para que todos los peregrinos puedan mostrar su devoción a la Patrona de Canarias en su camino hacia la capital de la isla, con las máximas garantías de seguridad”.
La gestión del dispositivo se centralizará en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el Cecopin del Cabildo de Tenerife. Desde allí se coordinarán los efectivos de seguridad, emergencias y apoyo logístico que conformarán la denominada “cápsula de traslado”, que acompañará en todo momento a la Imagen.
El Cabildo de Tenerife destaca que este Plan constituye un dispositivo integral que combina prevención, coordinación institucional y capacidad de respuesta. Su finalidad es que este evento religioso y cultural de gran relevancia se desarrolle con la máxima seguridad, ofreciendo tranquilidad y confianza a todos los participantes y visitantes.