Virginia Moreno Pedreira expone ‘Cartografía del color’ en el Parlamento

El Parlamento de Canarias inauguró este martes la exposición Cartografía del color, de la pintora tinerfeña Virginia Moreno Pedreira. La muestra constituye, en 17 lienzos, un homenaje “a la amistad entre mujeres y a la red invisible que las sostiene y acompaña en la madurez, en los momentos de dificultad y alegría”, explica la artista.
Cartografía del color podrá visitarse hasta el 8 de noviembre en la sala de exposiciones de la Cámara regional. El acto de apertura de ayer estuvo presidido por el secretario primero del Parlamento autonómico, Mario Cabrera.