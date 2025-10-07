sucesos

El vuelco de un camión genera colas durante al menos siete horas en la TF-2

Pese a que el suceso acaeció a las 7:30 horas de ayer, seguía provocando atascos a las 14:30
Se cuenta y no se cree. El vuelco de un camión que tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 horas de la mañana de ayer en la conexión de la TF-2 con la TF-1 (conocida popularmente como la autopista del Sur) generó un atasco que al menos se prolongó durante al menos durante siete horas en uno de los puntos clave para la tortura ciudadana que implica tener que desplazarse por esta Isla por sus más que saturadas vías de tráfico rodado.

Al parecer, y como se documenta en numerosos vídeos e imágenes publicados en redes sociales, primero se desplazó una enorme grúa para levantar el camión y luego se demoró por el afán de recuperar la carga volcada en el firme.

  1. El 112 actualiza la información sobre el aparatoso accidente en la TF-2El 112 actualiza la información sobre el aparatoso accidente en la TF-2
