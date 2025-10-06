El 112 actualiza la información sobre el aparatoso accidente en la TF-2

El 112 ha actualizado la información sobre el accidente de tráfico que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en la TF-2, indicando que un hombre ha requerido el traslado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
El siniestro se ha producido a las 07.22 horas, cuando la sala operativa de emergencias recibía una alerta en que la que se comunicaba el vuelco lateral de un cambión en la vía citada anteriormente.
Los Bomberos aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su conductor del interior del habitáculo.
Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado, quien presentó diversas contusiones de carácter moderado por las que fue trasladado en ambulancia medicalizada al centro hospitalario.