Vuelca un camión en un accidente en Tenerife

Los recursos de emergencia intervienen en el lugar del siniestro
El vuelco lateral de un camión a primera hora de este lunes en la TF-2 ha obligado a la sala operativa del 112 a activar diversos recursos de emergencia.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio de Tenerife y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El siniestro ha tenido lugar sentido norte, por la zona de Los Alisios, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

De momento, se desconoce si ha habido heridos.

Asimismo, se insta a los conductores que circulen por la citada vía a que extremen las medidas de precaución.

